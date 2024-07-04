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警疑誤射催淚彈至診所　醫生要求傳召蕭澤頤作供被拒後提上訴 (14:31)

2019年11月18日警方圍堵理大，一名耳鼻喉科醫生入稟控告警務處長蕭澤頤，指警員誤射催淚彈到其尖沙嘴兩個單位，引致起火及損毁，索償逾672萬元。醫生要求傳召蕭澤頤出庭作證，被聆案官拒絕，今（4日）尋求上訴推翻聆案官決定。醫生表示，蕭澤頤作為警隊領袖，應該調查下屬誤射催淚彈的原因，找出事件真相。法官押後至本月底裁決。

原告為醫生梁錦聰；被告為警務處長，由律政司的外聘大律師趙芷筠代表。聆案官何志賢上月裁定，傳召蕭澤頤作證是浪費法庭時間，拒絕梁錦聰的申請，梁不服向法官歐陽桂如上訴。

梁錦聰親自陳辭表示，蕭澤頤作為警隊領袖，事發逾3年間應該盡力調查兩枚催淚彈射入單位的原因，不應對事件一無所知。歐陽法官引述書面陳辭指，警方在情况混亂下不知道原因，不排除有人拾起催淚彈和丟向單位。梁強調，催淚彈是警方財產，警方應該為此負責，並提供重要資料。

此外，梁錦聰要求傳召警員楊國奇和曾雄（均為譯音）。梁表示，楊國奇是在場警員，其單位起火近10分鐘後，才有10名警員到場，楊應該出庭解釋為何有10分鐘延誤，「我的女兒在單位居住，幾乎可能被燒死」。梁又指，曾雄於2020年1月以調查縱火案為由，申請搜查單位的手令，應擔任證人解釋事件。

警務處長一方回應指，警方無法找出發射催淚彈的肇事警員，而蕭澤頤和曾雄與本案爭議無關，法庭應拒絕申請。

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