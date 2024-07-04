德信前校長涉泄試題瞞利益　認曾借貸予女被告　未料涉利益衝突 (14:27)

被告郭超群（50歲）被控沒有向德信學校法團校董會申報、披露或隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。他另涉與女被告彭詠嫺（46歲）在學校舉行考試和測驗前，向上述公司泄露考試和測驗題目。控罪涉案日期介乎2017年7月至2021年6月。

法官謝沈智慧已裁定本案表證成立，郭選擇作供，今接受控方盤問。他確認自己於2004年擔任學校教師，2013年成為校長，至2021年被捕為止已做校長約9年。郭不同意他加入學校時已清楚教職員需申報利益，指當時學校無提供相關培訓，「無任何信息收到嘅」，至他成為校長才知道，遂與同事制定政策。郭同意他身為校長，在涉及利益衝突的事宜上有更大責任，而利益不局限於金錢往來。

控方引述學校內部指引，提到教職員需避免任何可能會或似乎會影響他們判斷的行為，郭表示「我唔發覺我有呢方面嘅問題」，但承認他知道應避免利益衝突。控方舉例郭過往曾在舊生的家長開設的表舖買表，並有向時任校監披露。郭認為此不涉利益衝突，因他買表時沒有折扣。

郭並透露他被捕前月薪約10萬，2017年月薪約6萬，控方指該年郭將42萬存入女被告銀行戶口，相等於他7個月薪酬，應屬一筆大額款項，郭甚至要問母親借錢。郭同意他知道款項用於女被告經營補習社中，但強調不知對方如何使用。法官質疑郭主問時稱不知款項用途，盤問下卻有不同回答，郭稱他可能誤解問題。