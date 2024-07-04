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社工註冊局改組　前主席伍銳明批修例粗暴憂立壞先例 (10:35)

立法會昨三讀通過牽涉改組社工註冊局的修例草案。註冊局前主席伍銳明在通過修例前離任，他今早（4日）於商台《在晴朗的一天出發》中談及請辭原因，稱一開始參選時覺得可在當時情况下貢獻，但政府修例後，註冊局本身可發揮的作用已不一樣，與其參選時相當不同。他亦形容，政府修例過程粗暴，從未正式向註冊局或業界諮詢，認為政府做法對專業團體發展，定下壞先例。

伍銳明質疑政府於修例過程中無尊重社工業界的意見，又說香港作為國際大都會，「我哋重視專業、重視多元、重視人權、重視好多唔同嘅社會公義，呢啲咁樣嘅元素，係咪仍然可以喺香港得以確認呢？」對於社福界立法會議員狄志遠對修例草案投下贊成票，伍銳明強調社福業界對修例有不同聲音，其中一個大型調查獲3000多個回應，大部分受訪者對修例表示反對。

伍銳明亦指出，勞福局長孫玉菡曾指出註冊局的「五宗罪」，是基於扭曲、不全面的事實再推斷出來，認為過往所謂的「亂」，在大部分社工角度來說不是亂象。他稱，即使日後不能在註冊局發聲，亦不代表不可以在業界其他地方發聲，又說明白目前存在很多挑戰，未必是最理想環境，但相信業界在窄縫之中可以繼續盡最大努力，一步步堅持，在適當時候可以發揮更大力量。

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