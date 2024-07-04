社工註冊局改組　前主席伍銳明批修例粗暴憂立壞先例 (10:35)

伍銳明質疑政府於修例過程中無尊重社工業界的意見，又說香港作為國際大都會，「我哋重視專業、重視多元、重視人權、重視好多唔同嘅社會公義，呢啲咁樣嘅元素，係咪仍然可以喺香港得以確認呢？」對於社福界立法會議員狄志遠對修例草案投下贊成票，伍銳明強調社福業界對修例有不同聲音，其中一個大型調查獲3000多個回應，大部分受訪者對修例表示反對。

伍銳明亦指出，勞福局長孫玉菡曾指出註冊局的「五宗罪」，是基於扭曲、不全面的事實再推斷出來，認為過往所謂的「亂」，在大部分社工角度來說不是亂象。他稱，即使日後不能在註冊局發聲，亦不代表不可以在業界其他地方發聲，又說明白目前存在很多挑戰，未必是最理想環境，但相信業界在窄縫之中可以繼續盡最大努力，一步步堅持，在適當時候可以發揮更大力量。