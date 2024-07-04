明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

將軍澳3歲男童疑遭綁架　警救出兼拘兩人　目擊者稱事主姊哭訴弟被女子擄走 (12:35)

將軍澳發生懷疑綁架案。消息指，警方昨午（3日）約4時30分接獲報案，一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。案件交由有組織罪案及三合會調查科（O記）接手調查，今日（4日）清晨約5時25分於將軍澳區成功救出男童，並拘捕兩名涉案人士，男童其後送院檢驗。中午有探員返回商場了解男童被擄走路線。

網上討論區昨日流傳一張閉路電視片段截圖，當中有一名小童被戴鴨舌帽及口罩的人抱走。另流傳一張相片，相中寫有一張簡體字寫有「想小朋友安全 不可報警」的紙張，另有手機通訊軟件的對話截圖，圖中顯示有人向男童家人勒索66萬USDT（泰達幣），折合約值515萬港元。

目擊者表示，昨下午約4時多，涉事男童與姐姐在AEON超市內的遊樂中心玩耍，其間男童疑被一名女子帶走。男童媽媽其後到遊樂中心尋找兩姊弟，卻未見男童身影，女童說「好似有個阿姨捉住咗佢」。母女隨後向職員了解，女童當時表現慌張，哭問「有冇見過我細佬」，職員於是帶兩人到服務台查詢，警方接報後曾到場翻看閉路電視了解。她說母女操廣東話，女童大約屬小學生，表現精靈，平日多小朋友在該處遊玩。

帶孫兒到遊樂中心玩耍的鍾女士表示，與孫仔居於附近，但平日不多到兒童遊樂中心遊玩。她透過新聞獲知小朋友被擄，事件發生後都「驚緊」，又稱孫仔個性活潑，平日會「周圍走」、「佢鍾意同婆婆跑步架」，但之後會教育小朋友不會到處跑，「有乜嘢都睇住佢先」。

另一名葉女士帶同3歲兒子到涉事遊樂中心遊玩，她直言「冇得唔驚，自己睇實個小朋友」，但認為若有人要擄走小童，「你點捉住佢，佢都可以扯走你」。她表示平日多帶小朋友到遊樂中心玩耍，事件發生後亦不會減少帶小朋友出外遊玩次數，又估計疑犯不是針對單一商場，直言：「你控制唔到架」、「你唔通因為一件事情唔出街咩」。她表示自己會教育小朋友不會到處亂跑，但強調會更看緊小童，「多啲留意身邊隔離既人」。

 

相關字詞﹕編輯推介 綁架

上 / 下一篇新聞