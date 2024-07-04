將軍澳3歲男童疑遭綁架　警救出兼拘兩人　目擊者稱事主姊哭訴弟被女子擄走 (12:35)

網上討論區昨日流傳一張閉路電視片段截圖，當中有一名小童被戴鴨舌帽及口罩的人抱走。另流傳一張相片，相中寫有一張簡體字寫有「想小朋友安全 不可報警」的紙張，另有手機通訊軟件的對話截圖，圖中顯示有人向男童家人勒索66萬USDT（泰達幣），折合約值515萬港元。

目擊者表示，昨下午約4時多，涉事男童與姐姐在AEON超市內的遊樂中心玩耍，其間男童疑被一名女子帶走。男童媽媽其後到遊樂中心尋找兩姊弟，卻未見男童身影，女童說「好似有個阿姨捉住咗佢」。母女隨後向職員了解，女童當時表現慌張，哭問「有冇見過我細佬」，職員於是帶兩人到服務台查詢，警方接報後曾到場翻看閉路電視了解。她說母女操廣東話，女童大約屬小學生，表現精靈，平日多小朋友在該處遊玩。

帶孫兒到遊樂中心玩耍的鍾女士表示，與孫仔居於附近，但平日不多到兒童遊樂中心遊玩。她透過新聞獲知小朋友被擄，事件發生後都「驚緊」，又稱孫仔個性活潑，平日會「周圍走」、「佢鍾意同婆婆跑步架」，但之後會教育小朋友不會到處跑，「有乜嘢都睇住佢先」。

另一名葉女士帶同3歲兒子到涉事遊樂中心遊玩，她直言「冇得唔驚，自己睇實個小朋友」，但認為若有人要擄走小童，「你點捉住佢，佢都可以扯走你」。她表示平日多帶小朋友到遊樂中心玩耍，事件發生後亦不會減少帶小朋友出外遊玩次數，又估計疑犯不是針對單一商場，直言：「你控制唔到架」、「你唔通因為一件事情唔出街咩」。她表示自己會教育小朋友不會到處亂跑，但強調會更看緊小童，「多啲留意身邊隔離既人」。