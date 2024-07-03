警破高利貸集團拘22人 (19:32)

深水埗警區留意到1月至5月期間，區內非法放債及收債刑事案件比上年同期有大幅上升。深水埗警區反三合會行動組督察劉宏志表示，6月22日到7月2日期間，警方共拘捕11名刑事恐嚇收數的登記人以及5名做出淋紅油等收數行為的犯罪人士，另於6月24日搜查一間位於佐敦的持放債人牌照的財務公司，拘捕1名公司負責人、2名股東及3名員工共5男1女，涉嫌以過高利率放貸和串謀以過高利率放貸等罪名。警方共搜查到超過800份借貸文件，並於公司內撿取約30萬元港幣現金、5部電腦及15部手機，另從公司負責人位於大角嘴的住所撿取一隻名貴手表及一部名貴房車，總價值約一百萬港幣，相信為集團犯罪利益所得。

警方續指，該犯罪集團通過網上宣傳或手機應用程式推廣接觸市民，並以快速批核貸款吸引市民，借貸人只需到公司十多分鐘或者網上或電話提供個人資料即可完成貸款。而集團會於過程中以手續費或轉介費等藉口扣取借貸人10%至30%的貸款金額，在其中一單案件中，借貸人借取20000港元，便被抽取30%，即6000元現金作為手續費。另外，借貸人還需每15日還款2200港元，五個月內連本帶利近22000港元，年利率高達257.77%，比法定最高年利率48%高出五倍。該財務公司更委託專門負責收數的人士，以恐嚇收債人、在公司或住宅外淋紅油、張貼借貸人個人資料、滋擾及恐嚇借貸人親友等行為進行非法收數。

據警方調查，該財務公司已經營運超過一年，涉案的每一筆借貸大約數萬元，初步調查最高一筆為50萬元。公司名下的銀行戶口可見，過往半年有超過3千萬港元的交易記錄。另外，兩名分別為14歲及15歲的未成年人涉案，涉嫌刑事毀壞。犯罪集團以聲稱為數百元的報酬招攬兩人，但未知是否得到報酬。