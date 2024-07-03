涉以假文件申請外傭來港打工　入境處拘18人　女主腦被判囚41個月 (18:15)

入境處總入境事務主任（外傭專責調查）陳志偉表示，簽證主任早前在處理外傭申請時，發現部分申請的僱主補充資料有可疑，如不同僱主電費、水費單編號一樣、定期存款通知書同樣串錯字等，合共有40宗可疑個案，涉及26名家庭傭工。處方經調查後相信，有外籍人士沒有家庭傭工經驗、或不想從事相關工作，但欲來香港工作，經朋友介紹認識集團主腦，繳付4萬元申請簽證安排來港。集團主腦會透過他人的身分證明文件副本、偽造的水費單、銀行副本，向處方作出申請，當處方察覺有可疑，要求提供文件正本，主腦會聲稱遺失正本，甚至取消申請，以免引起進一步懷疑。外籍人士來港後由集團安排住宿，但需自行尋找工作，部分人從事搬運、地盤、兼職家務工作等，事件不涉來港工作還債。

入境處近日採取「鐵盾」行動，就案件拘捕18人，包括5男9女外籍人士（33至51歲），其中6人已被定罪判監。其餘4名被捕人為本地人士，其中63歲女主腦被裁定4項串謀詐騙及2項行使虛假文書罪成，被判監41個月；一名59歲男子涉嫌協助取得他人資料，被判監15個月；其餘兩人為作出外籍申請「僱主」，兩人稱資料被盜用，對申請不知情。

陳志偉表示，處方每年處理數以十萬計的外傭簽證申請，但絕對會鉅細無遺審視每宗申請，案中有人被盜用資料作出外傭申請，提醒市民要妥善保障個人資料。