301人涉詐騙洗黑錢被捕　23歲男涉80宗假冒官員案　69歲翁失7900萬元 (17:19)

新界南總區刑事總部高級警司方志堅指，301名被捕人介乎18至79歲，分別報稱地盤工、售貨員、侍應、無業等。行動中，警方偵破的220宗案件涉及網購騙案、假冒內地官員騙案、假冒客服騙案、投資求職騙案、網上情緣騙案等。警方檢獲一部手提電腦、一部打印機、兩個偽造印章、49份偽造文件及15部手提電話等，懷疑作詐騙用途。

警方揭發的其中一宗假冒內地官員騙案，涉及騙款達1700萬元，並拘捕一名23歲電腦程式員。警方指有市民上月收到聲稱內地官員的電話，指事主捲入內地洗黑錢案，要每日報告行蹤、簽署「保密協議」以及繳交保證金作資產審查。其間騙徒準備多種道具，例如派「特勤人員」身穿西裝出示「內地協警工作證」、用偽冒印章蓋印於「保密協議」，並能講出事主的姓名和證件號碼，令事主信以為真，於是轉賬33.5萬元到騙徒指定的銀行戶口，其後回想覺得不妥遂報警。警方調查期間，騙徒再次聯絡事主，警方於是埋伏，當場將涉案的23歲本地男子拘捕。警方發現被捕人藏有超過80張已經簽妥的「保密協議」，涉案日期可追溯至去年12月。警方憑資料聯絡到40名事主，相信他們前後轉賬1700萬元予騙徒，並呼籲其他潛在受害人致電36611170與警方聯絡。

而新界南總區今年接獲最高騙款額的一宗案件亦正屬一宗假冒官員電話騙案，騙款達7900萬。69歲男事主為一名長期在內地工作的香港人，去年中於香港接到一個聲稱內地官員的電話，聲稱捲入洗黑錢案，要求交保證金證明清白。事主按指示於7個月內共過百次存入共7900萬元到騙徒指定的銀行戶口，直到騙徒今年1月突然失去蹤影，事主才懷疑受騙。

新界南總區科技及財富罪案組高級督察鄭紫妍指，警方亦在行動中同時瓦解一個「彈票黨」，涉及64宗案件，騙款達230萬元。警方今年2月接獲報案，事主於網上放售一支價值6萬元的紅酒，騙徒聲稱有意購買，並願意先入數作實。當雙方交收貨物後，事主獲銀行通知該6萬元為「空頭支票」，於是報警。警方調查後，發現有人利用已取消的銀行戶口開「空頭支票」，最終將有關人士一網成擒，以「串謀行騙」拘捕收貨男子及戶口持有人等等。警方提醒，事主交收前雖然曾查閱左網上銀行「戶口結餘」，但卻沒有仔細看清楚「可用結餘」，警方提醒賣家，要注意貨款反映在「可用結餘」才算是成功收到款項，切勿單憑入數收據作實，遇有懷疑應立即中止交易。

新界南防止罪案辦公室主任總督察陳詠君提醒，除了上述兩宗騙案，近日亦有不少騙徒假扮網購平台、電訊公司職員，聲稱對方加入了VIP會籍或上台計劃，可以幫忙取消，從而詐騙手續費或騙取網上銀行戶口資料。陳詠君呼籲市民應時刻保持警惕謹慎，過數前要查證，與親友商量。