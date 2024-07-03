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警查屠龍小隊案曾用「Cellebrite」取被告手機資料 (16:38)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今日（3日）在高院步入第45天審訊。時任網絡安全及科技罪案調查科警長，以程式軟件Cellebrite的專家身分作供，稱Cellebrite是普及的數碼法理鑑證工具，用於擷取手機內資料，但功能並非萬能，只能夠在能力範圍內擷取資訊。

針對警方2020年透過程式軟件Cellebrite去擷取被告賴振邦及李家田手機內資料，包括Telegram的對話紀錄及示範製造引爆裝置的影片等。現隸屬警方國安處、時任網絡安全及科技罪案調查科警長吳曉曦作供，指Cellebrite是現行數碼法理鑑證的標準工具，全球超過100個國家及地區採用。

吳又指，警方每次進行手機擷取前均須獲得法庭簽署的搜查令，在擷取途中，證物手機需要保持斷網，以免調查受到干擾。當Cellebrite擷取手機資料後，會將相關資料轉變成方便檢閱的信息，每項信息都標記獨有的「雜湊值」，以確保信息的完整值。吳指Cellebrite可以擷取手機內被刪除的資料，但並非全部資料，只能擷取其「能力範圍做得到嘅嘢」。

代表賴振邦的大律師余承熹於盤問時，問及吳的專業背景。吳指他在小隊內負責監督及培訓工作，過去曾處理逾500宗數碼法理鑑證案件，當中有一半是利用Cellebrite取證。吳提及，部門每次做法理鑑證均會採用Cellebrite最新版本，而Cellebrite提供3種擷取方法，其中一種方法能夠擷取手機內深層資料，包括被隱藏的資料。

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