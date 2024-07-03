社工註冊局改組修例三讀通過　政府將委任新成員周五宣誓　狄志遠投票支持 (17:08)

孫玉菡總結發言時說，樂見社會各界及議員支持修例，強調有迫切需要去完善社工註冊局管治。他指，如若修例獲三讀通過，政府將於周五（5日）刊憲，註冊局成員亦會於同日宣誓，期望新註冊局盡快處理四方面工作，包括確保被裁定違反危害國安罪行或嚴重罪行人士，其註冊資格獲迅速及適當處理；檢視紀律委員會備選委員小組名單；檢視《社會工作者工作守則》；及為持續專業發展制定框架。

狄志遠發言時未有表達投票意向。他稱，社工註冊局有一定改善空間，例如有責任推動業界專業發展，並發揮更積極角色，包括推動持續進修，期望及要求修例的最終目的是讓社工註冊走向更專業化。他亦說，以往社工註冊局的對與錯已成過去及歷史，現時要向前及共同努力將修例變成機遇，推動社工註冊走向更專業化，更能確保社工專業的服務質素。

狄志遠於三讀表決前再發言稱將投贊成票。他說，修例通過後，處理社工註冊局未來發展的權力交到勞福局手上，又指在修例過程期間曾與孫玉菡有多次交流，認為當局正努力作出平衡，願意相信局長，「會投局長贊成一票」，期望當局交出令人滿意的委任名單。孫玉菡回應時重申，修例的目的是要令註冊局重回正軌，新的註冊局將時刻以公眾利益為依歸，並促進社工專業發展。至於新成員名單，他說當局會真心真誠地委任業界翹楚、廣受尊重人士。

孫玉菡於條例草案三讀通過後表示，新成員會於周五宣誓，做到新舊註冊局無縫銜接。曾於已解散的政黨香港眾志出任副主席、最後1名註冊局民選委員黎汶洛表示將出席宣誓儀式，被問他會否有機會通過宣誓，孫玉菡回應指，法例對宣誓有清楚要求，包括要按照所規定的形式，亦要真心真意作出宣誓，強調會嚴格按照法例要求，確保每一位委員真心真誠宣誓，只要他們通過宣誓即可成為新委員。

註冊局民選成員因修例辭任 林素蔚質疑政治表態

大部分議員發言支持修例，其中法案委員會主席、民建聯陳克勤形容，修例是撥亂反正，亦是表達社會對社工業界重新出發、恢復專業服務的期望，希望新一屆註冊局成員反思過去不足，以更專業工作表現，重新贏得社會及市民信任。

本身是註冊社工的林素蔚說，政府於2022年已將危害國安的罪行，納入註冊條例附表2，惟註冊局一直未採取行動更新機制及守則，而當現時註冊局要改組，就有7名民選成員辭任，她稱感到非常遺憾，質疑他們任期只餘下數月，「唔通政治表態，比佢哋所肩負嘅責任更加重要咩？作為一個法定機構，咁樣嘅行事方式實在令人難以信服」。

對於有反對聲音認為修例漠視社工意見、憂削弱專業自主，林素蔚指，立法會議員中有6名註冊社工，相信法案委員會及立法會大會期間，可充分反映業界意見，又指整體註冊社工仍然佔註冊局內最多，可保障專業自主。

議員周文港則表示，社工註冊局是具公權力的機構，應確保時刻與政府政策方針、公眾利益保持一致，又說一所社福機構能否持續營運服務，很大程度上依靠政府撥款，為保障公權力有效行使，完全有必要提出修例。他認為，修例後仍以註冊社工佔多數，而引入業外人士的做法亦與國際慣例及其他行業一致。

政府建議，社工註冊局成員將由15名增至27名，8名為選任委員、17名為委任成員，以及連同社署署長和一名社署公職人員，當中包括至少14名社工，所有成員上任前須按法例要求宣誓。