城規會討論新田科技城大綱圖　譚小瑩促加入發展參數限制 (15:10)

身為資深規劃師的譚小瑩表示，大綱草圖應加入發展參數的限制，建議樓宇覆蓋率不應佔用地面積多於一半、最少有3成的綠化覆蓋率、在每個分區（sub-area）引入最高總樓面面積（GFA）、位於鄉村過渡區的樓宇高度不應高於15米等。她又認為新田科技城須尊重村落文化，例如洲頭村是新田一帶的活躍村落之一，不排除鄉村環境能為在科技城工作的人提供靈感。

城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲在問答環節回應表示，申述人提及單設樓宇高度限制不足夠，需加入覆蓋率等建議背後的想法是好的。何表示，當政府收到有關書面意見後，已建議並製作創科地帶的規劃及設計大綱（Design and planning brief）。

粉嶺、上水及元朗東規劃專員吳劍偉表示，明白有意見認為單設樓宇高限和210公頃的總樓面面積的規劃限制過份寬鬆，故政府內部會制定規劃及設計大綱，用整個模式列明創科地的發展框架，包括發展限制、環評採用的改善措施等，並會適當加入譚小瑩等申述人的建議。

吳又說，當規劃及設計大綱敲定後，每個細分用地的工程項目倡議人會根據大綱的規劃及設計要求，如有需要的話，擬備總綱圖（Master Plan）。吳表示，總綱圖涉細節設計，未必適合再上城規會審批，也會影響項目的效率，認為將有政府內部處理會保留一定發展彈性，保留對創科業界的吸引力。

另外，代表嘉道理農場暨植物園表示，過去港珠澳大橋和三跑等大型工程的環評報告當時稱影響很小，但多年後該處的海豚數目驟減，而近危物種歐亞水獺的活動範圍包括新田一帶，但環評報告未有提及。嘉道理農場認為當局擬建的生態走廊闊度只有10米，不足夠水獺活動，建議增至20米。

市民李先生表示，自己第一次來到城規會，剛在等候室看見人頭湧湧，認為議題引起那麼多市民不惜請假都來到發聲，相信都某程度上反映了項目的爭議性。他表示，強烈反對為發展科技城而填平魚塘，擔心將對環境造成無法挽回的損害，促當局重新審視今次的填塘計劃。