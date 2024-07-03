城規會討論新田科技城大綱圖　譚小瑩促加入發展參數限制 (15:10)

城規會今日繼續就新田科技城的擬議分區計劃大綱草圖舉行第三日申述會，早上有十多個團體及人士表達意見和建議，包括市建局前行政總監譚小瑩、守護大嶼聯盟召集人謝世傑、嘉道理農場暨植物園、民主黨、香港園境師學會及世界自然基金會香港分會等，更有多位特意請假、首次參加申述會的市民。
身為資深規劃師的譚小瑩表示，大綱草圖應加入發展參數的限制，建議樓宇覆蓋率不應佔用地面積多於一半、最少有3成的綠化覆蓋率、在每個分區（sub-area）引入最高總樓面面積（GFA）、位於鄉村過渡區的樓宇高度不應高於15米等。她又認為新田科技城須尊重村落文化，例如洲頭村是新田一帶的活躍村落之一，不排除鄉村環境能為在科技城工作的人提供靈感。
城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲在問答環節回應表示，申述人提及單設樓宇高度限制不足夠，需加入覆蓋率等建議背後的想法是好的。何表示，當政府收到有關書面意見後，已建議並製作創科地帶的規劃及設計大綱（Design and planning brief）。
粉嶺、上水及元朗東規劃專員吳劍偉表示，明白有意見認為單設樓宇高限和210公頃的總樓面面積的規劃限制過份寬鬆，故政府內部會制定規劃及設計大綱，用整個模式列明創科地的發展框架，包括發展限制、環評採用的改善措施等，並會適當加入譚小瑩等申述人的建議。
吳又說，當規劃及設計大綱敲定後，每個細分用地的工程項目倡議人會根據大綱的規劃及設計要求，如有需要的話，擬備總綱圖（Master Plan）。吳表示，總綱圖涉細節設計，未必適合再上城規會審批，也會影響項目的效率，認為將有政府內部處理會保留一定發展彈性，保留對創科業界的吸引力。
另外，代表嘉道理農場暨植物園表示，過去港珠澳大橋和三跑等大型工程的環評報告當時稱影響很小，但多年後該處的海豚數目驟減，而近危物種歐亞水獺的活動範圍包括新田一帶，但環評報告未有提及。嘉道理農場認為當局擬建的生態走廊闊度只有10米，不足夠水獺活動，建議增至20米。
市民李先生表示，自己第一次來到城規會，剛在等候室看見人頭湧湧，認為議題引起那麼多市民不惜請假都來到發聲，相信都某程度上反映了項目的爭議性。他表示，強烈反對為發展科技城而填平魚塘，擔心將對環境造成無法挽回的損害，促當局重新審視今次的填塘計劃。