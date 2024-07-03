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理大獲「嫦娥五號」採集土壤　將研月壤中水份 (14:50)

中國月球探測器「嫦娥六號」上月25日成功返回地球，完成史上首次於月球背面表土取樣的任務。理工大學近日通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，取得中國月球探測器「嫦娥五號」於2020年採集的月壤樣本。負責研發取樣儀器的理工大學團隊表示，「嫦娥六號」的太空任務有助研究月球整體結構，又指未來將開展「月壤中找水計劃」，為土壤形成及其水資源提供重要參考，為未來探測任務做準備。

理大工業及系統工程學系副系主任容啟亮表示，今次「嫦娥六號」同樣使用由團隊研發的「表取採樣執行裝置」取樣。今次取樣能夠比較月球正面及月球背面的樣本，分析兩者的成分元素、結構及水含量等，從而協助學界辨識兩者的分別及了解月亮的形成。團隊亦計劃向有關部門申請樣本，給予大學研究。

理大近日通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，取得中國月球探測器「嫦娥五號」於2020年採集的月壤樣本，包括400毫克的表面鏟取樣本及42.6毫克深層鑽取樣本，是繼香港大學之後，第二間取得樣本的本地院校。樣本將利用高純度氮氣儲存於原位分析設備約一年，避免樣本暴露於空氣中受破壞，期間作非破壞性分析。

團隊又稱理大未來會開展「月壤中找水計劃」，研究月壤中熔結碎屑的結構、水含量等。理大土地測量及地理資訊學系副系主任吳波表示，計劃目的是尋找月亮中的水資源及其產生原因。成果將有助研究月球及其他無大氣土壤的形成及受太陽風所產生的水資源分析提供重要參考，為未來航空探測任務做準備。

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