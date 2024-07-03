葉劉淑儀關注港投公司投資金額　許正宇：年報表將合適披露運作及投資安排 (14:40)

葉劉淑儀亦問及政府有否為港投公司制訂相應的績效指標，許正宇回應說，港投公司行政總裁去年10月上任，考慮到港投公司的運作還處於起始階段，資金需要時間才能完全投放，而投入的資金亦需要時間才能合理體現回報，故公司董事會給行政總裁訂下的工作目標和績效指標，主要包括管治和投資機制的建設、團隊的建立、與投產學研界別建立廣泛和緊密聯繫、物色優質的投資項目等。

許正宇又指出，港投公司今年6月開始落實部分直接及共同投資項目，均聚焦具備前沿技術或處於關鍵行業的企業，屬中長期投資，希望發揮「耐心資本」的影響力，透過投資加簽訂合作協議，加速香港創科生態圈的構建，並爭取一定的投資回報。

至於思謀集團在戰略合作協議中承諾在香港設立首個人工智能研究院，許正宇說，研究院將落戶本地一所知名大學，細節已進入深度磋商階段。