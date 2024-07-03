利用石像及風水擺設運毒　海關與澳洲執法部門聯合行動檢值逾千萬毒品拘兩男 (14:12)

海關毒品調查科調查主任關雋賢表示，海關六月份接獲澳洲方面信息指，截獲一批由香港運往澳洲、報稱為石像的空運貨物，並搜出6公斤可卡因。海關隨即與物流公司溝通，鎖定另外3件準備由香港寄去澳洲、報稱為石像或風水擺設的貨物，再檢獲共12公斤的懷疑冰毒。

關雋賢表示，海關其後於上月23日下午部署拘捕行動，在尖沙嘴拘捕一位懷疑與案有關的27歲男子，該男子報稱無業，相信在販毒集團擔任分派及轉售角色，已被落案起訴3項販毒罪名。海關另於尖沙嘴一商業大廈的單位內發現500克懷疑液態冰毒，以及大量毒品包裝工具和製造石像和模具的原材料，相信有人租用單位包裝及加工毒品，以複雜工序將毒品藏於石像內部並轉寄外地。澳洲當地執法部門則於6月25日拘捕一名17歲的香港男子，並在其家中檢獲一公斤冰毒，海關相信販毒集團安排該名男子由本港到澳洲接收及處理毒品，目前未發現兩名被捕男子之間的聯繫。

海關翻查資料發現，澳洲冰毒市價為香港的四至五倍，且為澳洲當地第二大吸食的毒品，相信販毒集團利用香港物流樞紐中心的角色，大量輸入毒品並重新包裝，之後銷售至海外以謀取巨額差價。海關提醒物流業從業人員，如接收到可疑的郵件或包裝，或有人以現金方式支付大額運費時要提高警覺，如有需要可聯絡海關。海關亦提醒市民不要為金錢利益販毒，一經定罪最高可判500萬元罰款及終身監禁，切勿以身試法。