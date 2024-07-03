明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

利用石像及風水擺設運毒　海關與澳洲執法部門聯合行動檢值逾千萬毒品拘兩男 (14:12)

香港海關上月和澳洲邊防局及澳洲聯邦警察展開聯合行動，兩地合共檢獲13.5公斤懷疑冰毒和6公斤懷疑可卡因，總值約1230萬元，各拘捕一名香港男子，並在本港檢獲12.5公斤懷疑冰毒，市值港幣680萬元。

海關毒品調查科調查主任關雋賢表示，海關六月份接獲澳洲方面信息指，截獲一批由香港運往澳洲、報稱為石像的空運貨物，並搜出6公斤可卡因。海關隨即與物流公司溝通，鎖定另外3件準備由香港寄去澳洲、報稱為石像或風水擺設的貨物，再檢獲共12公斤的懷疑冰毒。

關雋賢表示，海關其後於上月23日下午部署拘捕行動，在尖沙嘴拘捕一位懷疑與案有關的27歲男子，該男子報稱無業，相信在販毒集團擔任分派及轉售角色，已被落案起訴3項販毒罪名。海關另於尖沙嘴一商業大廈的單位內發現500克懷疑液態冰毒，以及大量毒品包裝工具和製造石像和模具的原材料，相信有人租用單位包裝及加工毒品，以複雜工序將毒品藏於石像內部並轉寄外地。澳洲當地執法部門則於6月25日拘捕一名17歲的香港男子，並在其家中檢獲一公斤冰毒，海關相信販毒集團安排該名男子由本港到澳洲接收及處理毒品，目前未發現兩名被捕男子之間的聯繫。

海關翻查資料發現，澳洲冰毒市價為香港的四至五倍，且為澳洲當地第二大吸食的毒品，相信販毒集團利用香港物流樞紐中心的角色，大量輸入毒品並重新包裝，之後銷售至海外以謀取巨額差價。海關提醒物流業從業人員，如接收到可疑的郵件或包裝，或有人以現金方式支付大額運費時要提高警覺，如有需要可聯絡海關。海關亦提醒市民不要為金錢利益販毒，一經定罪最高可判500萬元罰款及終身監禁，切勿以身試法。

相關字詞﹕販毒 編輯推介

上 / 下一篇新聞