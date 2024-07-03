初選案求情｜彭卓棋稱愛國遭官質疑　基本法基金會秘書長侯叔祺到庭支持 (13:09)

彭卓棋由辯方大律師盧敏儀代表求情，陳辭提到彭卓棋把握機會服務國家，法官陳仲衡指對辯方說法有保留，法庭裁定彭是機會主義者。盧表示國安法沒經諮詢便通過，市民沒有足夠時間了解，彭卓棋因無知而犯案。盧續指，彭卓棋當時年約25歲、無政治聯繫，他曾通知民主動力職員移除政綱，故自以為已經做得夠。

法官李運騰留意到之後彭卓棋和團隊拍照，拒納他退出計劃。法官陳慶偉補充，照片中的彭卓棋撕毁政綱時擺出示威姿態，控方證人區諾軒起初接觸彭談及計劃，因此彭知情。盧敏儀解釋，彭在攝影師建議下擺出姿勢。法官陳慶偉聞言稱，但彭才是老闆，他能作主。盧再指，彭不欲「政治自殺」。法官陳仲衡另指，本案關鍵不是初選，而是無差別否決預算案。

盧敏儀接著指，彭卓棋案發後在香港基本法基金會工作，基金會秘書長侯叔祺今到庭支持他。法官陳仲衡反問，若彭悔改的話，為何他不認罪？李官則追問盧，彭是否有悔意抑或已經更生？盧回覆，彭一直致力維護國家安全。李官指出，彭發言用字激進極端，質疑他言行不一。法官陳仲衡重申，法庭不接納彭辯稱那屬選舉語言。盧在求情尾聲表示，彭支持青年創業，獲老師同窗寫求情信。

參加港島初選被告完成求情，周五（5日）將有黃之鋒等九東參選者求情。