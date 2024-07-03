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理大生涉中大「二號橋」衝突暴動罪脫　律政司上訴得直發還原審 (13:01)

2019年11月中大「二號橋」首宗暴動案，兩名男學生2021年經審訊裁定暴動罪脫。律政司以案件呈述方式提上訴，其中一名男生的案件今（3日）於上訴庭審理。律政司投訴，審訊無證據證明男生在暴動核心逗留多久，原審法官過分著眼於這一點，忽略其他壓倒性證據。上訴庭裁定律政司就暴動罪的呈述上訴得直，案件發還予原審法官處理。

答辯人為理大學生李俊皓，由大律師許卓倫代表；律政司由高級助理刑事檢控專員蕭啟業代表。蕭表示，原審法官李慶年在判辭稱，無證據證明答辯人何時到達暴動核心範圍，似乎已預設答辯人身處暴動範圍，卻裁定他暴動罪脫，裁決思路有違常理。

蕭啟業續指，答辯人在中大環迴東路近物業管理處被警員制服，正是暴動核心約100至150米範圍內，即使無證據指明答辯人在核心逗留多久，法庭亦要考慮其他證據的疊加效應，包括他身穿黑色衣褲到場、背包內有保鮮紙，以及攜帶寫有「致所有真香港人，我哋一定會贏」的白紙等。

許卓倫回應指，答辯人的確在暴動核心被捕，但法庭能否在亳無合理疑點下裁定他暴動罪成，視乎有否作鼓勵暴動行為。法官潘敏琦質疑，辯方原審時提出不少可能性，包括答辯人受傷不能及時離開、覺得旁觀無違法等，全部欠缺證據支持。

另一法官彭偉昌表示，暴動範圍煙霧瀰漫、滿地磚頭，警方當日下午3時24分驅散示威者，答辯人隔4分鐘後被捕，無論他何時進入核心，都必然看到和嗅到暴動情况，「邊樣嘢佢睇唔到、聞唔到呢？」彭官質疑，原審法官似乎「抹煞」當中的時間差，無法清楚解釋。

上訴庭終批准律政司案件呈述上訴，撤銷原審暴動罪脫的裁決，發還予原審法官繼續處理。案件將於9月5日在區域法院提訊，答辯人續准保釋。

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