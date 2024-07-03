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運輸及物流局稱將循序漸進推行低空經濟　先試無人機載貨 (13:05)

特首李家超早前在互動交流答問會上提及推動低空經濟。選委界議員陳紹雄今日（3日）在立法會提出口頭質詢，關注會否成立跨部門工作小組統籌有關工作，同時建議在北部都會區及交椅洲人工島發展低空經濟的基建設施。署理運輸及物流局長廖振新表示，內地目前主要以民用無人駕駛航空試驗區為基礎，認為由於不同應用場景對航空器載重、航程、安全可靠方面要求不一，因此特區政府會以循序漸進形式推行低空經濟試點項目，以無人機載貨作起點，「由近至遠，輕至重」，逐漸擴大和豐富無人機的應用。

廖振新指，北部都會區和交椅洲人工島等新發展區可提供大量空間和土地，相信能應對低空經濟相關設施的土地需求，並舉例指垂直起降牆、充電設施等設施，一般為上述新發展區土地用途或附屬用途所涵蓋，故新發展區完全有條件配合。他亦透露，民航處正在現行《小型無人機令》框架下，與業界研究如何進一步促進和拓展小型無人機應用，例如不在視線內的無人機操作，以及加快申請流程，又指國際民航組織未就先進空中交通（AAM）制定統一國際標準和建議措施，長遠而言，政府會就航空安全、空域管理、個人私隠、保險要求、跨境飛行活動的通關程序等層面，檢視現行民航和相關法規或制度，以配合低空經濟最新發展。

陳紹雄質疑政府的試點項目略為保守。廖振新強調，基於保障航空和民眾安全，AAM飛行路經應盡量遠離人口密集區域，與其他人士船隻和構築物保持安全距離，亦不可影響香港國際機場的民航機。廖稱，歡迎業界提出不違反現行法例和航空安全要求的建議和方案。

有議員就低空經濟試點提出意見，其中經民聯劉業強建議以北部都會區東部的「藍綠康樂旅遊生態圈」率先作試點，即涵蓋紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘等地，用空中的士接載旅客；選委界黃錦輝則提議在深圳河套區開設一條低空運輸的航道。

廖振新回應劉業強時重申，政府會以因地制宜和循序漸進推行低空經濟試點項目，並指雖然該處人口相對較少，地理條件不錯，但載人航空器比載貨風險高，直升機載人要求較高，會視乎內地進展和成果先再考慮。至於河套區載貨航道，廖振新相信該提議未必屬優先項目，因涉及跨境，問題變得較為複雜，包括法例和海關檢查等，要與深圳方面商討。

另外，民建聯葛珮帆同樣關注會否成立跨部門工作小組，廖振新引述特首李家超早前在答問大會的答覆，指會委派副司長統籌，並稱政府正積極做好與低空經濟有關的前期工作。

相關字詞﹕編輯推介 廖振新 運輸及物流局 低空經濟

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