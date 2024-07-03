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甯漢豪：無計劃接管愉景新城私家天橋及馬灣私家路 (12:39)

民建聯陳恒鑌提出口頭質詢，指不少私人屋苑的街道及行人天橋開放予公眾使用，但有關的清潔、修繕及保養費用多年來由小業主負責，關注政府會否將有關天橋及街道，例如接駁愉景新城的私人行人天橋，以及前往馬灣的珀欣路和珀麗路，納入政府的管理和維護範圍。發展局長甯漢豪回應指，當局無計劃接管兩個項目。

甯漢豪表示，愉景新城地段業權人當年主動向城規會提議興建天橋，而且目前天橋使用情况與當日簽訂地契時相符，目前要求解除業權人契約責任並不合理，當局亦無計劃接管接駁愉景新城的天橋；至於珀欣路和珀麗路，當局亦指現階段無計劃接收，但會因應馬灣的發展及長遠規劃，持續監察路段使用情况，適時考慮應否接管，會保持稍為開放的態度。

她又稱，若地契有所規定，業權人則應履行責任，管理及保養有關天橋及道路；地段業權人，包括購置物業的業主，應從地契條款及大廈公契中會可知悉其相關責任，若業權人想政府接管有關設施，是有違契約亦涉及公共資源，政府原則上不會接納。甯漢豪又稱，目前有約230條讓公眾使用的行人天橋，由地段業權人負責興建及管理；約240條街道是由地段業權人在政府土地上興建及管理；過去5年，地政總署共收到8宗建議收回私家天橋或街道的申請，正處理當中兩宗，其餘個案經諮詢相關部門後不獲接納。 

不過，甯漢豪指出，若個別個案提出申請的理由充分，例如設施使用的情况與簽納地契時大不相同，涉及道路維修、交通、環境衛生等問題遠超業權人所能應付，政府會在考慮相關部門資源及意見後作出決定。她續指，如果相關路段或天橋出現嚴重破損，甚至影響使用者安全，政府為確保公眾安全，會代為進行緊急維修工程，及後向業主收回費用。甯漢豪又說，為避免將來產生不可預見的爭議，政府在新發展項目中、可行的情况下，如項目中有合理規模的商業部分，會盡量將管理及保養責任訂明由商業部分業權人承擔，避免落到任宅部分的小業主身上。

工聯會郭偉強則指，每逢春秋二祭，柴灣區會出現嚴重交通擠塞，認為主因是柴灣天主教墳場拒絕開放私家路段，關注當局會否收回路段以改善問題。甯漢豪回應，要先了解個案，認為當局可先按地契批文及過往與有關組織的商討結果，檢視如何可做得更好及更便民，並非一步收回街道。

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