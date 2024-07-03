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黃大仙區上月停電　政府倡中電向受影響者派「心意券」　信中電「會慎重考慮」 (12:07)

黃大仙區上月12日發生停電事故。環境及生態局透露，局長謝展寰在6月13日會見中電總裁時，曾建議中電參考2022年6月元朗電纜橋起火引起的停電事件，向受影響住宅客戶派發「心意券」，當局相信「中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。」

中電在今年上半年發生7次電壓驟降及供電中斷事故。機電署與中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」跟進，當局指工作組已開展工作。機電署現正跟進招聘獨立顧問，以期在12個月內完成檢討工作並提交報告。機電署亦正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」，邀請本地專家學者參與，督導小組第一次會議暫定於8月舉行。

當局引述中電指，為確保用電高峰期，尤其炎夏用電需求急增時的供電可靠性，中電一直持續不斷監察供電系統的用電需求，及早辨別用電需求增長較高的地區，預先制定緩解措施，包括在有需要時更換老化的設備，當預測到任何潛在的過載情况，中電會優先調配資源作加固工作。中電亦已在踏入炎夏前，加強巡查關鍵供電設備。

環境及生態局重申，極度關注電力事故，認為中電有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，機電署即時向中電跟進如何加強供電系統的避雷能力，以降低最近幾個月的高頻率雷暴警告所帶來的風險。機電署的專責小組亦會嚴肅跟進中電就事故提出的改善計劃，例如加強人手巡查、應用創新科技檢測和維修關鍵設施，以及在一些戶外電力設施加裝避雷系統，專責小組亦會審視中電推行措施的時間表可否加快，以及有否額外措施強化供電系統抵禦惡劣天氣的能力。

相關字詞﹕編輯推介 中電 停電

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