初選案求情｜楊雪盈、徐子見及鄭達鴻稱屬「其他參與者」　冀判囚少於3年 (18:24)

受審後被裁定罪成的前公民黨鄭達鴻由資深大律師潘熙代表。潘熙指，鄭達鴻曾任丹拿選區區議員，修畢法學專業證書（PCLL）和法律博士（JD），鄭參加初選主要為服務居民，沒有個人得益，控方證人趙家賢亦供稱鄭勤奮服務社區；後來鄭退出公民黨，角色相對輕微，建議法庭判處鄭監禁不多於3年。潘熙呈上鄭達鴻講述心路歷程的求情信，又重申鄭與公民黨立法會議員持相同看法，鄭也有翻查《基本法》條文，惟被誤導相信初選沒有違法。

早前認罪的徐子見由大律師黃雅斌代表，黃形容，前東區區議員徐子見是行外的獨立參選人，沒有政治聯繫，約於2014年從政的徐不曾表達激進政見，又為區內居民服務，包括提供免費剪髮，於颱風後協助清理，以及呼籲長者響應政府注射疫苗等。黃大狀續指，徐子見有長期病患及身體殘疾，徐在親撰求情信坦承罪責並深表歉意。黃強調，徐子見沒向其他參選人施壓，他的罪責低，僅屬「其他參與者」。

被裁定罪成的楊雪盈由大律師張耀良代表陳辭，指法官裁決提到她保管提及否決財案筆記，但筆記沒公開，她的參與程度低。張耀良替楊雪盈呈遞共32封求情信，各界人士描述楊熱心公益，她爭取動物權益，亦為文化保育付出。香港藝術發展局前委員張秉權在求情信表示，楊雪盈的遭遇令人婉惜。楊雪盈則在求情信指，過去她提出倡議獲得跟進，故認為政府樂聽民意，她自稱沒參與激烈政治行動，對國安法認知不足才犯下本案。

餘下同區參選人彭卓棋將於明（3日）求情。