助劏房戶改造生活空間　測的士司機狀况　理大設計展將展逾200學生作品 (16:44)

理大社會創新設計學（榮譽）文學士四年級生馮珮怡與兩位同學花約一年時間先後訪問10名居於荃灣唐樓的劏房戶，其中有一家四口居於百呎劏房，空間有限，以紙箱化作抽屜。三人見狀提議為對方重新設計，將紙箱換成趟開式抽屜。馮珮怡表示，改造後該住戶「成個人開朗咗」，亦由以往只關注丈夫和兩個兒子的生活需要，逐漸意識到自己需求，現時更會添置植物佈置家居。她說，劏房總予人印象骯髒及雜亂，但其實大部分住戶都注重整潔，且生活用品擺放整齊；亦會善用空間置物，如在窗上掛滿廚具，令她尤其深刻。三人樂見劏房戶生活環境有所提升，計劃日後與社福機構合作，資助劏房戶添置全新或二手傢俬，並邀請室內設計師參與。

「理大設計展2024」今（2日）起至下月16日舉行，今屆有逾200件學生畢業作品、跨學科合作及前沿研究項目，圍繞改善生活、商業及社會議題等主題。其中，理大互動媒體（榮譽）文學士四年紀生文耀聰設計一款年長的士司機專用的健康監察系統，將軟盤結合心率變異性（HRV）測量技術，檢測異常情况或潛在健康風險，讓的士司機了解健康狀况。

另外，展內亦設有結合沉浸式技術和實體互動（Phygital）展覽，由理大設計學院助理教授盧添添與多名環境及室內設計學（榮譽）文學士三年級學生共同策劃，利用虛擬和實體模型等，帶領觀眾重新想像香港的城市景觀環境與室內空間。