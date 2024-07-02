明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

助劏房戶改造生活空間　測的士司機狀况　理大設計展將展逾200學生作品 (16:44)

劏房空間有限，有理大生助劏房戶重新設計生活空間，設計成果今（2日）起在「理大設計展2024」展出。

理大社會創新設計學（榮譽）文學士四年級生馮珮怡與兩位同學花約一年時間先後訪問10名居於荃灣唐樓的劏房戶，其中有一家四口居於百呎劏房，空間有限，以紙箱化作抽屜。三人見狀提議為對方重新設計，將紙箱換成趟開式抽屜。馮珮怡表示，改造後該住戶「成個人開朗咗」，亦由以往只關注丈夫和兩個兒子的生活需要，逐漸意識到自己需求，現時更會添置植物佈置家居。她說，劏房總予人印象骯髒及雜亂，但其實大部分住戶都注重整潔，且生活用品擺放整齊；亦會善用空間置物，如在窗上掛滿廚具，令她尤其深刻。三人樂見劏房戶生活環境有所提升，計劃日後與社福機構合作，資助劏房戶添置全新或二手傢俬，並邀請室內設計師參與。

「理大設計展2024」今（2日）起至下月16日舉行，今屆有逾200件學生畢業作品、跨學科合作及前沿研究項目，圍繞改善生活、商業及社會議題等主題。其中，理大互動媒體（榮譽）文學士四年紀生文耀聰設計一款年長的士司機專用的健康監察系統，將軟盤結合心率變異性（HRV）測量技術，檢測異常情况或潛在健康風險，讓的士司機了解健康狀况。

另外，展內亦設有結合沉浸式技術和實體互動（Phygital）展覽，由理大設計學院助理教授盧添添與多名環境及室內設計學（榮譽）文學士三年級學生共同策劃，利用虛擬和實體模型等，帶領觀眾重新想像香港的城市景觀環境與室內空間。

相關字詞﹕編輯推介 理大 劏房

上 / 下一篇新聞