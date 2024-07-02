明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屠龍小隊案續審　警方專家證人同意炸彈設計有問題未必可引爆 (15:03)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今日（2日）在高院步入第44天審訊。控方傳召電子電路及信號分析專家作供，稱他負責檢驗警方在華仁書院外發現的土製炸彈上的引爆裝置，並指其中一個引爆裝置的設計出現問題。他在辯方盤問下同意該設計可能令土製炸彈無法被引爆。審訊明續。

針對2019年12月9日，警方發現灣仔皇后大道東香港華仁書院底部，分別藏有兩枚一大一小的土製炸彈。警方刑事部技術支援組高級督察盧永楷，以電子電路及信號分析專家的身份作供。盧檢驗兩枚土製炸彈各自的引爆裝置，指兩個引爆裝置的構造大致相同，均是將手機的震動摩打經銅線連接電路開關，當手機有來電時，電路開關會被開啟，令引爆裝置通電。

盧又指，小炸彈的引爆裝置連接一個電子火柴，遇電時電子火柴能夠點燃並引爆炸彈；大炸彈的引爆裝置則連接一個金屬圈，遇電時僅發熱。盧指後者的設計出現問題，應該將金屬圈換成電子火柴或能產生更大熱能的發熱線。代表李家田的大律師林芷瑩追問為何大炸彈的引爆裝置有錯誤，盧稱金屬圈要等待較長時間才發熱，其間電路上其他元件可能因過熱而損壞，有可能不會引致爆炸。

政府化驗師陳凱耀則化驗兩枚土製炸彈的樣本，從中發現的起爆藥HMTD可以引致高性能炸藥ANFO爆炸。控方展示一份備忘錄的截圖，顯示黑火藥的化學公式及一些化學原料，包括硝酸鉀。陳稱如果硝酸鉀混合氧化劑及碳酸氫鈉，用火點燃後可產生濃煙，並指在網絡上可輕易搜尋黑火藥的製造過程。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 屠龍小隊

上 / 下一篇新聞