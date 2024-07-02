初選案求情｜袁嘉蔚透露還押時已婚冀官量刑時考慮　梁晃維稱非「首要分子」 (14:57)

第二批求情的被告為涉案港島參選人，分別是認罪的袁嘉蔚、梁晃維、東區前區議員徐子見，以及受審後被裁定罪成的公民黨鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋。

束鬢辮的袁嘉蔚身穿黑色連身裙到庭，她的資深大律師祁志代表求情指，本案謀劃存有變數和缺陷，很大機會不可能實現。法官陳慶偉指，但戴耀廷看法並非如此。祁志回應稱，目前已經證明戴是錯的，不應該依賴揣測出來的後果量刑，而且他們被控嚴重干擾阻撓政權機關依法履行職能在該罪屬最輕微的行為。

祁志指出，多名被告在國安法前並無違法，他們受案件影響多時，冀法庭顧及其背景輕判。祁志提到，袁嘉蔚年輕善良，她於城市大學中文系畢業後，在田灣服務及獲得居民支持；另外透露她還押期間與一名被告結婚，望法庭量刑時考慮到他們要建立家庭。

梁晃維穿灰色西裝外套及繫斜紋領呔出庭，其資深大律師彭耀鴻陳辭稱，梁晃維於國安法前和其他被告發起「墨落」聲明書，此舉不應納入量刑考慮。陳官關注，梁接受訪問曾談及發起聲明目的，彭指出梁在國安法前受訪，片段於國安法後播出。彭重申，梁當時相信初選計劃合法，非公然不尊重法律。

彭引述梁在求情信中表示，他的一代每逢畢業面臨香港重大事件，例如沙士和豬流感疫情，以及雨傘運動和反修例運動，感覺和香港命運相連。求情午續。