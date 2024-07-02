中環溜後車禍釀一死七傷　菲籍司機否認控罪 (12:35)

控罪指，菲籍被告Magsino Reshielle Lagurin（案發時44歲），於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界，在道路上危險駕駛私家車引致Elodie Ma死亡。控辯雙方承認的事實指，涉案街道最高斜度為1:4，限速每小時50公里。被告於香港受僱為家庭傭工，於2012年考取「P」牌，翌年獲得正式駕駛執照，案發時已有9年駕駛經驗。被告的僱主為涉案私家車的登記車主。

承認事實續指，意外發生於當晚約8時，當時天氣良好、路面乾爽，死者原本站在一間餐廳外，隨車輛衝下而被捲入車底，延至案發翌日傷重不治，她全新多處有傷，包括頭顱骨折和顱內出血。其他傷者受傷原因包括躲避私家車、被私家車撞開的欄杆擊中，部分人當時正站在樓梯上聊天。警方約8時07分接報到場，被告承認自己是司機，隨後被捕。

庭上播放數段附近商舖閉路電視、的士行車攝錄儀等片段，顯示當晚座駕旁的乘客首先下車，被告繼而跨出私家車，車子隨即開始溜後，被告遭打開的車門撞倒地上，站起來後一度嘗試追回車輛。審訊周五續。