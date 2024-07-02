明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

投資推廣署上半年助逾300間內地及海外企業在港落戶或拓業務　按年增43% (12:29)

投資推廣署長劉凱旋今公布2024年中期工作報告，今年上半年共協助322間內地及海外企業在港開設或拓展業務，較去年同期上43%，為本港經濟帶來383億港元的投資和創造逾3500個職位，分別較去年同期上升6%和44%。她說，目標於去年至明年間吸納1130間企業來港開設或拓展業務，現時按比例已超過2022年《施政報告》所訂的績效指標。

劉表示，署方協助的322間內地及海外企業來自33個經濟體，首5個主要來源地分別為內地佔150間、美國佔30間、英國佔19間、新加坡佔18間及法國佔15間。按行業分布，首5個行業分別為金融服務和金融科技、創新及科技、家族辦公室、商務及專業服務及消費產品，分別佔77、61、52、33、及29間。另她指，322間企業中有47間來自「一帶一路」沿線經濟體，不包括內地，預期全年共有94間企業，較去年全年64間升47%。

至於下半年目標，劉凱旋說會按既定目標繼續致力推廣香港優勢，包括會在新興市場做重點推廣，特別是東盟、拉丁美洲及中東等新發展經濟體，亦會在土耳其和埃及開設投資顧問辦公室，希望在當地推展更多招商引資的工作，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢。

新資本投資者入境計劃於今年3月起接收申請，劉凱旋指已收到逾3,600宗查詢，共310宗申請，署方已批出150宗淨資產審核，其中一宗已完成整個審批，料所有申請完成審批後，可為本港帶來逾90億元投資。

至於引進重點企業辦公室方面，今年上半年共引進49間企業，為本港經濟帶來400億港元的投資及創造逾1.3萬個職位。

署方早前引進全球知名威士忌品牌麥卡倫（Macallan）在港開設旗艦店，亦引進日本拉麵品牌「町田商店」落戶香港，被問及下半年將會引進什麼品牌，劉說「投資推廣署的服務是保安保密」，但預計未來有更多品牌落戶香港。

相關字詞﹕編輯推介 投資推廣署

上 / 下一篇新聞