投資推廣署上半年助逾300間內地及海外企業在港落戶或拓業務　按年增43% (12:29)

劉表示，署方協助的322間內地及海外企業來自33個經濟體，首5個主要來源地分別為內地佔150間、美國佔30間、英國佔19間、新加坡佔18間及法國佔15間。按行業分布，首5個行業分別為金融服務和金融科技、創新及科技、家族辦公室、商務及專業服務及消費產品，分別佔77、61、52、33、及29間。另她指，322間企業中有47間來自「一帶一路」沿線經濟體，不包括內地，預期全年共有94間企業，較去年全年64間升47%。

至於下半年目標，劉凱旋說會按既定目標繼續致力推廣香港優勢，包括會在新興市場做重點推廣，特別是東盟、拉丁美洲及中東等新發展經濟體，亦會在土耳其和埃及開設投資顧問辦公室，希望在當地推展更多招商引資的工作，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢。

新資本投資者入境計劃於今年3月起接收申請，劉凱旋指已收到逾3,600宗查詢，共310宗申請，署方已批出150宗淨資產審核，其中一宗已完成整個審批，料所有申請完成審批後，可為本港帶來逾90億元投資。

至於引進重點企業辦公室方面，今年上半年共引進49間企業，為本港經濟帶來400億港元的投資及創造逾1.3萬個職位。

署方早前引進全球知名威士忌品牌麥卡倫（Macallan）在港開設旗艦店，亦引進日本拉麵品牌「町田商店」落戶香港，被問及下半年將會引進什麼品牌，劉說「投資推廣署的服務是保安保密」，但預計未來有更多品牌落戶香港。