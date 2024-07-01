銅鑼灣有人舉牌展示反修例被捕人數　警要求收起 (17:31)

銅鑼灣東角道100米內有10多名便衣警員戒備，在旁停泊兩輛警車。現年88歲的吳伯表示，去年起警民關係組開始與他「溝通」，稱每次「開檔」前都要先找他們，「今次舉牌『講數』，我要求個半鐘頭，佢話『唔得，我地要速戰速決』，我話『半個鐘頭啦，俾我舉啦』，佢話『都係唔得，15分鐘』。佢俾我舉完5鐘後，結果折衷俾...俾我舉10分鐘。夠鐘就要收。」

吳伯於6月4日因舉牌被警方押上警車，形容今日警方的部署「寬鬆好多」，「今日係『大喜日子』呀嘛，冇理由今日拉人。」其友人歐陽伯與黃伯一同在樹下乘涼，被問銅鑼灣的氣氛一年比一年平靜有何感受，歐陽表示「連軍裝都冇，係輕鬆好多。」

另外，社運人士「女長毛」雷玉蓮於3時12分起由崇光百貨步行至政府總部，抗議公屋加租，據悉未被警員阻止。

至於在六四前有警員駐守店外截查出入者、由民主派前區議員黃文萱開設的獵人書店就指，今午有警員到場，要求書店收起擺放門前的梳化。