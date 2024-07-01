明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

銅鑼灣有人舉牌展示反修例被捕人數　警要求收起 (17:31)

今日是香港七一回歸紀念日，今年繼續沒有七一遊行示威。銅鑼灣崇光百貨外在下午3時氣氛平靜，曾有人於東角道舉起列有反修例運動被捕者及審訊數字的紙牌，引來十多名市民圍觀。約10分鐘後兩名便衣警員上前要求舉牌的吳伯收起紙牌，問「食咗飯未」，又向他遞紙巾抹汗。

銅鑼灣東角道100米內有10多名便衣警員戒備，在旁停泊兩輛警車。現年88歲的吳伯表示，去年起警民關係組開始與他「溝通」，稱每次「開檔」前都要先找他們，「今次舉牌『講數』，我要求個半鐘頭，佢話『唔得，我地要速戰速決』，我話『半個鐘頭啦，俾我舉啦』，佢話『都係唔得，15分鐘』。佢俾我舉完5鐘後，結果折衷俾...俾我舉10分鐘。夠鐘就要收。」

吳伯於6月4日因舉牌被警方押上警車，形容今日警方的部署「寬鬆好多」，「今日係『大喜日子』呀嘛，冇理由今日拉人。」其友人歐陽伯與黃伯一同在樹下乘涼，被問銅鑼灣的氣氛一年比一年平靜有何感受，歐陽表示「連軍裝都冇，係輕鬆好多。」

另外，社運人士「女長毛」雷玉蓮於3時12分起由崇光百貨步行至政府總部，抗議公屋加租，據悉未被警員阻止。

至於在六四前有警員駐守店外截查出入者、由民主派前區議員黃文萱開設的獵人書店就指，今午有警員到場，要求書店收起擺放門前的梳化。

相關字詞﹕編輯推介 七一

上 / 下一篇新聞