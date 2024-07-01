【圖輯】社會各界賀回歸　太空館免費參觀展覽吸大批市民排隊 (16:19)

政府今免費開放科學館和太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽、西九文化區M+標準票的所有展覽及香港故宮文化博物館所有專題展覽。中午於太空館，市民江先生和太太戴着印有「我愛你中國」字樣的口罩，並攜帶中國國旗和香港區旗。他們原本打算今早到故宮文化博物館參觀，到場外才得悉要先預訂免費門票，大感失望，認為宣傳有誤導。江生稱，已安排一連串行程，稍後會到維園參與慶祝活動。來自內地重慶的薛女士與丈夫來港遊玩5天，撇除住宿，預計可消費約4000元。他們稱乘坐天星小輪時，獲職員告知太空館常設展覽可免費入場，便順道去參觀。

天星小輪尖沙嘴至灣仔航線全日免費，現場向乘客派發樽裝水及電風扇。 冼氏一家四口一起乘坐免費小輪，他們認為今日整體提供的優惠不多，即使食肆等有優惠，價錢仍然偏貴。他們又說，見到太空館有很多人輪候，不打算去參觀。

不同界別亦舉行各項活動慶祝。其中教聯會舉行升旗禮，由香港升旗隊總會的香港學生負責舉行升旗儀式，教育局長蔡若蓮亦有出席。香港漁民團體聯會今早在尖沙嘴維港舉行漁船巡遊，由27艘漁船鳴笛並巡遊。同心護港總會則由會展站行至灣仔碼頭，再乘坐天星小輪到尖沙嘴，其間不停派發國旗和區旗，亦不時高唱國歌及《龍的傳人》。

康文署今早於青衣東北公園舉辦「親子水樂慶回歸嘉年華」，提供不同類型的免費親子活動，包括水槍迷宮、水上滾筒及充氣水池等。