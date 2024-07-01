元朗東頭村寮屋起火　老翁身亡 (15:40)

死者妻子鍾太與丈夫拍拖20載，數年前結婚，居於上址近8年。鍾太說丈夫中風起碼10年，初時行動不便，後來靠中醫治療恢復肌肉能力，可以用助行架步行，平時每星期外出散步數次，但丈夫3星期前跌傷左手，雖一度消腫好轉，但數日後又跌倒右邊手。跌傷兩次後要臥牀，無法練腳力，變得不良於行。

鍾太說，據她了解火警源於跳電掣，但具體情况暫未清楚，也不知道哪一戶首先跳電掣。她說出事時自己外出購物，家中開著冷氣及風扇，讓丈夫休息睡覺。面對丈夫驟然離世，鍾太說自己無法控制，無奈道「作為照顧者，我都無法24小時睇住佢，我都要出去買野」。但鍾太說家門口其實有後備鑰匙，可以開門進去，不過她知道火警時已經太遲，慨嘆「每人處理事情，冷靜定亂，差好遠」，「好多野，由小變大，做唔切，就變大（事）」。

死者與前妻育有3名子女，大女接到通知後趕往現場了解情况，獲告知父親「燒咗」，實際死因有待驗屍確認。