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多間大專院校舉行升旗禮　港大多名新副校長現身 (13:34)

多間大專院校今早（1日）舉行升旗典禮。在香港大學，校委會王沛詩、校長張翔、與多名新上任的暫任副校長首度一同出席公開活動，包括首席副校長任詠華、副校長（醫衛事務）兼醫學院長劉澤星、副校長（學術發展）顏慶雲。至於副校長（教學）何立仁、副校長（研究）申作軍，以及被調職為副校長（大學拓展）的王于漸，亦有出席。

港大表示，王沛詩、張翔與校委會和教務委員會代表、教職員、學生和獲邀嘉賓出席升旗典禮，希望慶祝香港特別行政區成立27周年的重要日子；又指升旗儀式象徵「港大對國家的承擔」，以及在香港的過去、現在和未來所擔當的重要角色，港大在慶祝這里程碑的同時，重申將致力推動香港發展成為國際教育樞紐，同時堅守追求學術卓越和知識開拓的信念，為香港、國家和世界謀福祉。

港大校委會今年5月底通過多名暫任副校長，張翔表示會議前對新副校長人選不知情，批評校委會違反《香港大學條例及規程》，繞過校長任命副校長；政府上月介入，成立「調研小組」，並與校委會主席王沛詩及張翔會面。

在香港教育大學，校董會主席黃友嘉、校長李子建率領管理團隊和師生出席。李子建表示，升旗儀式有助提升師生的國家觀念及國民身份的認同。有教大生擔任升旗隊國旗旗手，對參加活動感難能可貴，「捧着祖國的國旗在自己手上，有份特別的使命感」。

另外，多間自資院校今日亦舉行升旗禮。

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