李家超：中央將向香港送一對大熊貓　料數月內抵港 (09:05)

政府隨後發新聞稿，稱已與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，政府亦會立刻展開籌備，確保海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作，將適時公布大熊貓赴港安排的細節。

李家超稱，衷心感謝中央再次向香港送贈一對大熊貓，認為充分顯示對香港特區的關心和支持，又說今年是中華人民共和國成立75周年，送贈大熊貓予本港別具意義。他表示，中央過去送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代的香港人成長，屬市民的集體回憶，相信即將來臨的一對大熊貓亦將會成為香港人的親密「家人」，帶來歡笑和喜悅。

李家超亦在慶回歸酒會上回顧現屆特區政府上任後推出的不同政策措施，包括為《基本法》23條立法，以及推動經濟和招商引才的措施。他認為，香港已經迎來由治及興的最佳發展時機，「搭上國家發展新質新產力、進一步全面深化改革的快車」， 香港一方面繼續發揮「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢、鞏固自身制度和競爭力，同時積極融入國家發展大局，發展和鞏固香港的八大中心定位，並以北部都會區發展為新引擎，以產業導向發展，積極對接國家發展戰略，把握粵港澳大灣區建設和一帶一路倡議的機遇，同時鞏固香港作為國際城市的優勢，保持高度國際化，強化區域合作 繼續開拓東盟、中東等市場，並增加與歐洲等西方市場聯繫。