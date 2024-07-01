李家超：一國兩制保香港繁榮穩定最佳制度　政府續全面準確落實 (08:58)

文章以「香港回歸以來『一國兩制』實踐取得舉世矚目的重大成就 『一國兩制』巨大優越性不斷彰顯」為題。他在文中形容，一國兩制是前無古人的偉大創舉，具有強大生命力和巨大優越性，又說回歸27年來，香港雖歷經不少風浪，但在一國兩制的制度優勢和國家的堅強後盾下，一次又一次克服艱難險阻，特別是近年來，在中央的堅強領導下，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

他亦再提及如今香港徹底終結維護國家安全不設防的歷史，告別動盪不安，全面落實「愛國者治港」原則，擺脫終日政治爭拗的漩渦，迎接全力拼經濟、謀發展的最好時期。 李家超認為，回歸以來的實踐證明，一國兩制是維護國家主權、安全、發展利益的好制度，他提到中央制定及頒令實施《港區國安法》、《基本法》第23條本地立法成功完成，兩者渾然一體、配合互補，對香港的長治久安和長期繁榮穩定具有堅固和深遠影響。

李家超：不斷豐富一國兩制實踐內涵 確保獲全面準確貫徹落實

李家超又說，香港回歸以來的實踐證明，一國兩制是保持香港長期繁榮穩定的好制度，亦是解決歷史遺留類似問題、促進世界和平與發展的好制度，稱香港保持長期繁榮穩定的事實證明，中央既能把實行社會主義制度的內地建設好，也能把實行資本主義制度的香港建設好，「『一國兩制』體現了海納百川、有容乃大的中國智慧，體現了求同存異、共謀發展的中國氣派，是中國共產黨和中國政府為國際社會解決類似問題提供的中國思路、中國方案，是對人類政治文明作出的一大貢獻。 」

李家超說，深刻明白傳統優勢並不會一直維持不變，而「金字招牌」也不是一成不變，展望將來，科技創新和人才專才是驅動經濟及社會高質量發展的主要動力，政府正積極完善相關領域的發展生態，招才、引才、留才。他又說，要實現由治及興，需要充分發揮一國兩制下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極主動融入國家發展大局。

李家超表示，香港回歸27年，一國兩制也經歷27年的全方位實踐和考驗，認為事實證明，無論世界局勢如何變幻不定、美西方國家如何霸凌遏制中國和平發展、無論面對多少風雨險阻，香港在國家的強大後盾支持下，在全體市民共同努力下，更加茁壯成長。他引述國家主席習近平主席表示，「實踐沒有止境，理論創新也沒有止境」，稱政府定當根據時代變化和實踐發展，不斷深化認識、不斷總結經驗、不斷豐富一國兩制實踐內涵，確保一國兩制得到全面準確貫徹落實，使一國兩制不斷完善，行穩致遠。