明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超：一國兩制保香港繁榮穩定最佳制度　政府續全面準確落實 (08:58)

香港回歸27周年。特首李家超在《紫荊》雜誌發表署名文章，稱香港回歸27年來證明，一國兩制是解決歷史遺留的香港問題最佳方案，也是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，具有強大生命力和制度優越性。他稱，政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，保持香港長期繁榮穩定，「讓香港這顆東方明珠更加熠熠生輝」，亦相信香港長期堅持一國兩制，必然能實現由治及興。

文章以「香港回歸以來『一國兩制』實踐取得舉世矚目的重大成就　『一國兩制』巨大優越性不斷彰顯」為題。他在文中形容，一國兩制是前無古人的偉大創舉，具有強大生命力和巨大優越性，又說回歸27年來，香港雖歷經不少風浪，但在一國兩制的制度優勢和國家的堅強後盾下，一次又一次克服艱難險阻，特別是近年來，在中央的堅強領導下，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

他亦再提及如今香港徹底終結維護國家安全不設防的歷史，告別動盪不安，全面落實「愛國者治港」原則，擺脫終日政治爭拗的漩渦，迎接全力拼經濟、謀發展的最好時期。 李家超認為，回歸以來的實踐證明，一國兩制是維護國家主權、安全、發展利益的好制度，他提到中央制定及頒令實施《港區國安法》、《基本法》第23條本地立法成功完成，兩者渾然一體、配合互補，對香港的長治久安和長期繁榮穩定具有堅固和深遠影響。

李家超：不斷豐富一國兩制實踐內涵　確保獲全面準確貫徹落實

李家超又說，香港回歸以來的實踐證明，一國兩制是保持香港長期繁榮穩定的好制度，亦是解決歷史遺留類似問題、促進世界和平與發展的好制度，稱香港保持長期繁榮穩定的事實證明，中央既能把實行社會主義制度的內地建設好，也能把實行資本主義制度的香港建設好，「『一國兩制』體現了海納百川、有容乃大的中國智慧，體現了求同存異、共謀發展的中國氣派，是中國共產黨和中國政府為國際社會解決類似問題提供的中國思路、中國方案，是對人類政治文明作出的一大貢獻。 」

李家超說，深刻明白傳統優勢並不會一直維持不變，而「金字招牌」也不是一成不變，展望將來，科技創新和人才專才是驅動經濟及社會高質量發展的主要動力，政府正積極完善相關領域的發展生態，招才、引才、留才。他又說，要實現由治及興，需要充分發揮一國兩制下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極主動融入國家發展大局。

李家超表示，香港回歸27年，一國兩制也經歷27年的全方位實踐和考驗，認為事實證明，無論世界局勢如何變幻不定、美西方國家如何霸凌遏制中國和平發展、無論面對多少風雨險阻，香港在國家的強大後盾支持下，在全體市民共同努力下，更加茁壯成長。他引述國家主席習近平主席表示，「實踐沒有止境，理論創新也沒有止境」，稱政府定當根據時代變化和實踐發展，不斷深化認識、不斷總結經驗、不斷豐富一國兩制實踐內涵，確保一國兩制得到全面準確貫徹落實，使一國兩制不斷完善，行穩致遠。

相關字詞﹕編輯推介 回歸 李家超

上 / 下一篇新聞