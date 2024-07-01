502人獲頒授勳銜及嘉獎　5人獲大紫荊勳章 23條立法專責小組獲嘉許 (00:02)

政府讚揚廖長江長期積極參與公共服務，一直致力協調和團結議員支持政府施政，又稱他促成通過數項重大的法案，包括《維護國家安全條例草案》，對特區完成《基本法》下維護國家安全的重要歷史使命至關重要。政府就讚揚劉兆佳是「公認的內地和香港事務及國際政治評論權威」，「就如何強化一國兩制的實踐和維持香港長期繁榮穩定提出真知灼見。」

至於李焯芬，政府稱他積極推廣中華文化傳承，並投入保護文化遺產的工作，對香港文化藝術發展貢獻殊深。政府亦讚揚李家傑為卓越的企業家，長期熱心服務社會，帶領其集團提供土地和空置單位，致力推動過渡性房屋的發展。另外，政府稱林樹哲是傑出的社區領袖，致力促進在港福建同鄉的團結和福祉，和增強海內外福建人的凝聚力，鼓勵鄉親積極參與社會事務。

12人獲頒金紫荊星章，包括立法會議員梁美芬、商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞、財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)朱曼鈴、考評局主席容永祺、立法會秘書長陳維安等。藝人劉德華等24人則獲銀紫荊星章。

政府發言人說，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別，行政長官衷心感謝並祝賀所有得獎人士，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

另外，170人獲頒行政長官公共服務獎狀，當中不乏協助《基本法》23條立法工作的代表，包括保安局前副秘書長兼23條立法專責小組代表、現任政府新聞處長廖李可期。