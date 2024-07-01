502人獲頒授勳銜及嘉獎　5人獲大紫荊勳章 23條立法專責小組獲嘉許 (00:02)

2024年授勳及委任太平紳士名單今日（1日）於憲報刊登，今年共502人獲特首頒授勳銜及作出嘉獎。其中5人獲頒大紫荊勳章，包括行會成員及立法會議員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬、恒基兆業地產主席兼董事總經理李家傑及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲。
政府讚揚廖長江長期積極參與公共服務，一直致力協調和團結議員支持政府施政，又稱他促成通過數項重大的法案，包括《維護國家安全條例草案》，對特區完成《基本法》下維護國家安全的重要歷史使命至關重要。政府就讚揚劉兆佳是「公認的內地和香港事務及國際政治評論權威」，「就如何強化一國兩制的實踐和維持香港長期繁榮穩定提出真知灼見。」
至於李焯芬，政府稱他積極推廣中華文化傳承，並投入保護文化遺產的工作，對香港文化藝術發展貢獻殊深。政府亦讚揚李家傑為卓越的企業家，長期熱心服務社會，帶領其集團提供土地和空置單位，致力推動過渡性房屋的發展。另外，政府稱林樹哲是傑出的社區領袖，致力促進在港福建同鄉的團結和福祉，和增強海內外福建人的凝聚力，鼓勵鄉親積極參與社會事務。
12人獲頒金紫荊星章，包括立法會議員梁美芬、商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞、財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)朱曼鈴、考評局主席容永祺、立法會秘書長陳維安等。藝人劉德華等24人則獲銀紫荊星章。
政府發言人說，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別，行政長官衷心感謝並祝賀所有得獎人士，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。
另外，170人獲頒行政長官公共服務獎狀，當中不乏協助《基本法》23條立法工作的代表，包括保安局前副秘書長兼23條立法專責小組代表、現任政府新聞處長廖李可期。