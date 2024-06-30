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深中通道通車 港深旅客爭相試用 港永東直巴90人乘搭 深圳赴中山車票售罄 (15:32)

「深中通道」今早（30日）10時50分正式開通，今午3時通車，預計來往深圳與中山單程可由現時兩小時大幅縮短至半小時，多條往返中山等粵西城市的直通巴路線改行深中通道。永東直巴推出「首發專車」，以率先體驗「深中通道」作賣點，於今午2時從觀塘經深圳灣口岸前往中山。永東表示，「首發專車」共吸引約90人乘搭。

本報記者現場所見，下午1時已有大批乘客在場等待，部分人帶同行李，有人稱縮短來回時間或成更頻繁前往中山的誘因。

曾多次前往中山旅遊的乘客楊先生表示，特意乘搭首發車體驗深中通道，並對新路線表示期待。他指，以前乘搭渡輪一程已需逾兩小時，至港珠澳大橋開通後，金巴車程已「快了好多」，期望深中通道開通後可更大幅縮短行車時間，並稱未來或會更頻繁前往中山。

另一乘客黃小姐表示心情興奮，稱令她回憶起首條海底隧道開通情景，「我今日係首批經過新通道嘅乘客，好似當年沈殿霞第一個坐老爺車揭幕咁」，並笑言自己是「黃殿霞」。

新路開通，在深圳是盛事。深圳巴士集團從前海和深圳機場出發的兩條跨市路線會同步開出。其中，在前海夢工場北區及前海灣地鐵站總站的上客點，約中午1時已有人排隊等候。深圳巴士集團同時增調人手維持秩序及解答現場人士疑問。

本報記者在現場觀察，發現不少慕名而來的人打算即場買車票，但被工作人員告知已售罄。有集團職員表示，今日所有往來深中的班次，昨晚早已售罄，集團已調動應急車輛，並按需要增開班次接載現場買票乘客，「但也不敢保證，要看到時實際情況」。在場的工作人員也勸喻沒有預購車票的市民，「之後再來也可以，天天都有車」。

深中跨市公交在深中通道通車後，即大約3時左右也正式首發開通，有去深圳玩的中山市民笑言「坐2小時車過來，坐半小時車回去」，亦有港人說以後探兩地朋友很方便。

車站現場人多，天氣炎熱，有市民雖然買了預售票，但仍抱怨銷票系統不完善：「都沒分是幾點開的班次，結果大家都擠在同一時間來上車，應該分開班次，讓大家分流嘛」。

另外，記者所上巴士的掃碼系統反應較慢，一度讓等待已久的乘客鼓燥，不過在工作人員協調下，大約只擾攘了幾分鐘便解決。

有住中山的一家三口表示，早兩日來深圳玩，正好趕上通車就試著坐回家：「坐2小時車過來，坐半小時車回去」。另有前往中山探朋友的港人說，以前是走港珠澳大橋，在珠海轉大巴去中山，那肯定花時間，他表示深圳和中山都有朋友，以後就可以坐公交穿梭兩地見面。

深圳巴士集團為今日每位乘客贈送飲用水、零食及紙巾，每輛車從車站開出都會鳴炮。

 

相關字詞﹕編輯推介 深中通道 深圳 中山

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