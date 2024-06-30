盧寵茂：醫管局應定期「身體驗查」　醫療事故宗數按季度無明顯分別 (12:30)

盧寵茂稱，自己上任之時已有計劃要為醫管局「驗身」，惟當時面對新冠疫情衝擊，所以未有成事。被問到不少醫療事故後，只見有醫護停職但未有懲處，盧寵茂強調，醫管局有既定人事方面的機制，無論獎罰都要按機制進行，確保對醫護人員公平，除非涉事醫護人員為故意為之，否則當發生事故都要清楚評定其應該承擔多少責任。他又說，不同意當發生不良後果，就一定要將醫護人員停職或解僱，做法對持嬻進步沒有好的後果，亦要擔心會否令醫護覺得「少做少錯、唔做唔錯」。他指，醫管局不會隱瞞醫療事故，當見到個別事件在有清晰流程下重覆發生，會考慮醫護是否沒有跟足指引，會早些有判斷。

政府正檢討公立醫院急症室收費，被問到會否憂慮如垃圾徵費措施般引起市民反彈，盧寵茂稱，不希望大家將兩者比較，因每項政策均不同，又稱調整收費會循序漸進，機制亦有加有減，強調作為一個負責任的政府要好好地運用資源，相信今年底會公布相關建議。

對於政府正研究以直接採購服務方式為香港市民於大灣區提供醫療服務，盧寵茂稱會小心考慮，稱跨境醫療涉及質量安全、運作流程、電腦系統對接及財務問題，需要以新機制處理，預料今年內會有項目可推出。

至於餘下任期有何目標，盧寵茂表示，會繼續推動香港作為醫療創新樞紐，包括改革藥物器械評審註冊及臨牀試驗所等工作，又說有信心今年內跨境救護車可作演練，甚至可做到點對點跨境救護車服務。