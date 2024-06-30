陳國基：《香港國安法》實施4年發揮「定海神針」作用 (11:57)

陳國基認為「軟對抗」、反中亂港等敵對勢力，從未放棄對香港的打壓和干預，例如早前「35+顛覆案」裁決，反映國安風險真實存在，提醒市民須秉持維護國安責任，增強憂患意識，貫徹底線思維，亦要居安思危、未雨綢繆。

陳國基指，在國家全力支持、愛國愛港市民以及特區管治隊伍團結合作下，香港建立全面維護國安的「雙法雙機制」，告別「黑暴」、港版「顏色革命」般的社會動蕩，開啟從由亂到治走向由治及興的新征程。他稱，特區政府當前要務是推動高質量發展，通過發展來提升市民的獲得感、幸福感和安全感，並相信憑着本港集國家優勢與環球優勢於一身的獨特定位，來自世界各地的人才和企業會繼續「用腳投票」，紛紛前來落戶發展。

政府發言人亦發稿指，《香港國安法》和《維護國家安全條例》渾然一體、融合互補，形成一套全面而有效的維護國家安全法律制度，使國家安全得到有效保障，並強調相關法律重視人權，訂明依法保護根據《基本法》和兩部國際公約適用於香港的有關規定享有的權利和自由。

政府發言人提及，香港特區過去在國家安全方面處於「不設防」狀態，讓境外勢力和反中亂港分子有機可乘，例如2012年反國教、2014年非法佔中、2016年旺角暴動，以至2019年的「黑暴」和港版「顏色革命」，嚴重危害國家安全，後來有《香港國安法》填補維護國家安全法律制度的短板漏洞，令香港社會由亂變治，市民生活和經濟活動得以回復正常。