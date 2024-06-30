明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳國基：《香港國安法》實施4年發揮「定海神針」作用 (11:57)

政務司長陳國基在社交平台表示，今日（30日）是《香港國安法》頒布實施4周年，《香港國安法》發揮「定海神針」的關鍵作用，讓社會恢復秩序，經濟發展重回正軌，法治精神更加彰顯。他稱，新制定的《維護國家安全條例》與《香港國安法》並駕齊驅，將讓香港進一步築牢維護國安屏障，迎來全力謀發展、拼經濟的大好局面。

陳國基認為「軟對抗」、反中亂港等敵對勢力，從未放棄對香港的打壓和干預，例如早前「35+顛覆案」裁決，反映國安風險真實存在，提醒市民須秉持維護國安責任，增強憂患意識，貫徹底線思維，亦要居安思危、未雨綢繆。

陳國基指，在國家全力支持、愛國愛港市民以及特區管治隊伍團結合作下，香港建立全面維護國安的「雙法雙機制」，告別「黑暴」、港版「顏色革命」般的社會動蕩，開啟從由亂到治走向由治及興的新征程。他稱，特區政府當前要務是推動高質量發展，通過發展來提升市民的獲得感、幸福感和安全感，並相信憑着本港集國家優勢與環球優勢於一身的獨特定位，來自世界各地的人才和企業會繼續「用腳投票」，紛紛前來落戶發展。

政府發言人亦發稿指，《香港國安法》和《維護國家安全條例》渾然一體、融合互補，形成一套全面而有效的維護國家安全法律制度，使國家安全得到有效保障，並強調相關法律重視人權，訂明依法保護根據《基本法》和兩部國際公約適用於香港的有關規定享有的權利和自由。

政府發言人提及，香港特區過去在國家安全方面處於「不設防」狀態，讓境外勢力和反中亂港分子有機可乘，例如2012年反國教、2014年非法佔中、2016年旺角暴動，以至2019年的「黑暴」和港版「顏色革命」，嚴重危害國家安全，後來有《香港國安法》填補維護國家安全法律制度的短板漏洞，令香港社會由亂變治，市民生活和經濟活動得以回復正常。

相關字詞﹕編輯推介 陳國基 港區國安法 維護國家安全條例

上 / 下一篇新聞