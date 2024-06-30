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陳茂波：過去幾年處於穩守局面　是時候進攻 (11:04)

財政司長陳茂波今日（30日）表示，特區政府在過去幾年都處於穏守局面，不過自新一屆政府上任、國安法實施，以及國家支持下，認為是時候「進攻」，除繼續穩守金融安全外，亦需發展來促進社會動力。他稱，今明兩年將會舉辦多項活動，短期內以盛事活動「搞旺個場」，吸引人氣和財氣。

陳茂波在商台節目《政好星期天》表示，不時聽見有人說香港國際金融中心地位不保、資金流出，但本港在去年和今年首5個月的銀行儲款增加，市民毋須擔心；另一方面，內地經濟與其他主要經濟體持續維建增長，展望未來穏中向好，即使本港經濟短期內或受市場氣氛和地緣政治影響，總體研判仍感樂觀。他說，地緣政治格局「揮之不去」，金融市場難免會有波動，本港要有市場監察機制作出預警，同時要有應對方案。

香港投資管理有限公司在兩周內與兩間公司簽署戰略合作協議。陳茂波表示，其中一間生命科學人工智能大模型公司「百圖生科」，是他到美國公幹時曾先後兩次到訪，並邀請公司落戶香港。他說，雖然本港受地緣政治影響，但歐美仍有不少華裔工程師有意回流，亦很自然會首選在港「落地」。 他又指，港投公司伙伴時，會希望相關公司能夠成為牽引工具，帶動其他基金投資，強調目標是公司能帶動產業上中下游發展，協助構建生態圈。

引領年青人認識發展大勢以培育新質生產力

陳茂波亦在網誌表示，在七一長周末假期與中學生到香港科學園，走訪多家從事人工智能和機器人技術的初創企業，並與其創辦人及負責人交流，認為年青人是本港的未來，如引領他們認識未來發展的大勢，有助本港加快培育新質生產力，積極貢獻國家和本港的高質量發展。

他指，在國家的堅實支持下，香港自回歸以來持續穩步發展，並憑着「一國兩制」的優勢，背靠祖國、聯通世界，在不同的經濟領域持續取得新的發展，而且隨着《維護國家安全條例》實施，社會和營商環境更見穩定。他認為本港要鞏固傳統優勢產業，加快培育新的產業，未來亦要大力推動人工智能、醫療健康、綠色金融和綠色科技、數字經濟、跨國供應鏈管理等領域，讓市民有更美好的生活、年青人有更多元化的發展機會。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 財政司

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