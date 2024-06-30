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梁君彥：香港經歷高高低低終會變得更強　冀議員「乖乖地做人」回歸初心 (11:16)

立法會主席梁君彥於港台《舊日的足跡》表示，香港回歸27年來經歷高高低低，有好及悲痛的事，但整體來說會繼續向前走，即使出現波折及重大挑戰，但亦會變得更強更好。他稱，一直擔心香港人「搞彎」香港，而事實上亦是如此，不過現時已進入由治及興的階段，期望社會齊心在香港的黃金時間中拼勁。

對於有聲音形容香港沒有明天，梁君彥說，97年回歸時亦有人說「香港已死」，但現時香港亦並非「殭屍」；他認為，面對批評要自我檢討，同時要認清方向，又說相信香港即使面對困難都會反彈，甚至比以往更好，而現時香港正經歷反彈期，相信兩三年後會更好。他亦形容這是一場龜兔賽跑，「我哋好叻係兔仔嚟，但我哋唔跑；人哋爬過你，咁你點呢？咁我哋係咪應該要發力，而立法會唔好阻住香港進展。」

梁君彥說，每屆立法會主席面對的挑戰均不同，現時的議員均是愛國者，來自不同背景及階層，認為立法會做事容易了很多。他形容自己作為導演，面對有89人想做「主角」是相當大的挑戰，但大家最終為香港做成事，都值得開心。他亦笑言自己是「交通督導員」，工作是確保議員做事合乎「交通規則」，又說很多時議員說話都很悶，同一議題會互相重覆，多年來已練成「唔怕聽悶嘢」的技能，若想睡就會「搣大脾」；以往面對泛民時亦練成「左耳入、右耳出」，「記晒個啲嘢，會精神錯亂，佢一講啲嘢有咩唔啱，我即刻要出聲」。

對於有些議員不認識部分議員「新鮮人」，梁君彥認為很多市民對議會及政治不感興趣，議員要為人熟知，就要「出位」，「最識個人咪最搞事果個，呢個係咪好事？」，他認為議員並非明星，最重要是多做實事，「唔係爭住要個個識，最重要睇到議會係咪真係為香港做嘢」。

梁君彥：香港面對黃金機會　冀社會以積極的心為香港做事

回顧立法會主席生涯，他稱難忘第五屆立法會經歷「亂」，有人在莊嚴的立法會中搗亂，在審議法案時潑臭水，及後國家使出「連環組合拳」，進入「治」的階段，到通過《基本法》23條的「興」，是重要的轉捩點。任內經過三任特首，梁君彥稱與三人均合作愉快，稱他們均是真正為香港做事，並與立法會有緊密聯繫。他說，梁振英在任期間泛民會「搞事」，每次特首到立法會都要做好保安；林鄭月娥上任初期與泛民經歷蜜月期，但後來因為逃犯條例修訂就「反晒面」，特別困難，「前半段係幾好，但後半段林太就做得好辛苦」；而李家超則貼地，緊張每事要做得快及好。

他亦憶述，以往要與泛民主派「鬥法鬥爭」，令重要法案可在合適的時間通過，舉例稱曾預先購入鐵鉗，當有議員用鐵鏈將自己鎖在座位，保安就可用後來鐵鉗剪斷鎖鏈，將議員帶離會議廳。

被問到會否繼續擔任下屆立法會主席，梁君彥說要與家人商量，考慮自己的時間及能力，他寄語各立法會議員要「乖乖地做人」，即使面對壓力亦要回歸為市民服務的初心，而不是想着為自己服務，同時要齊心合力。他又說，未來數年香港面對黃金機會，社會各界要一起以積極的心為香港做事，當有好意見要提出。

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