日出康城女子涉殺夫後企跳　疑因產後抑鬱 (09:45)

據了解，死者只有左頸項一處中刀，沒其他傷勢，事件亦不涉婚外情。據悉女被捕人產後抑鬱病情已久，曾有自殺傾向，但未至於驚動警方，病情近期轉趨嚴重，影響情緒，令她約在3個月前辭職，而涉事家庭本身屬中產，家翁及家姑會幫忙在日間照顧孫子。

警方將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑今早交代案情，他稱事發在昨晚11時許，女子涉嫌乘丈夫在客廳沙發睡著，以刀鋒長約30厘米的生果刀割向丈夫頸項，丈夫即時大量出血，女子及後致電家翁，並稱「殺了丈夫，現正打算自殺」，家翁隨即報案。警方到場發現丈夫坐在客廳沙發上，並無知覺，身邊有大量血跡，女子則身處睡房。

曾俊傑指，30歲死者為資訊科技工程師，33歲女疑犯為文員，兩人約5年前結婚，育有1歲半的兒子，兒子事發時在家翁家中，涉事夫婦過往關係融洽，家庭無家庭糾紛記錄、無財務問題，鄰居在案發時及平日均未聞爭執聲，案件動機有待調查。

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