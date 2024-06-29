女兒膽管閉塞術後腦癱去世兩年　予恩父母發帖冀尋目擊者：要討回公道 (23:11)

予恩父母在專頁稱，予恩患有先天性膽管閉塞，但精靈活潑，2017年12月8日手術後被送至普通病房，曾有一名登記護士在予恩的中央導管注射不明物後，予恩即時停止呼吸及停頓，惟該名護士未檢查病人心跳，以為是儀器故障，著人更換儀器，惟換了兩次皆無數據，直至一名病房助理摸予恩心臟才發現出事。

專頁亦提及，予恩原本在2018、19年有兩次機會進行換肝手術，但醫生評估希望讓她腦部多恢復而一再延後。至2022年4月，肝臟醫生以予恩肝門靜脈硬化沒法換肝為由，將她從肝移植輪候名單剔除，兩個月後予恩因肝臟衰竭而離世。

予恩父母稱，希望能找到醫療專家為予恩事件撰寫報告，作客觀公正的評估，並希望能找到那位發現予恩心臟停頓的病房助理，提及該病房助理在事發後辭職，無法聯繫，希望有知情人可聯絡他們提供資訊（微信id: songyuan_404329305）。