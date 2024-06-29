女兒膽管閉塞術後腦癱去世兩年　予恩父母發帖冀尋目擊者：要討回公道 (23:11)

兩年前離世的患有先天性膽管閉塞的5歲女童小予恩，在2017年底在瑪麗醫院接受手術後昏迷，腦部缺氧受損。其父親在2022年入稟向醫管局索償。Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」今日發帖文悼念小予恩逝世兩年，予恩父母稱多年來未能為予恩討回公道而感到愧疚，希望能找到醫療專家撰寫報告，又說希望找到出事當天第一個發現予恩心臟停頓的病房助理或其他目擊證人。
予恩父母在專頁稱，予恩患有先天性膽管閉塞，但精靈活潑，2017年12月8日手術後被送至普通病房，曾有一名登記護士在予恩的中央導管注射不明物後，予恩即時停止呼吸及停頓，惟該名護士未檢查病人心跳，以為是儀器故障，著人更換儀器，惟換了兩次皆無數據，直至一名病房助理摸予恩心臟才發現出事。
專頁亦提及，予恩原本在2018、19年有兩次機會進行換肝手術，但醫生評估希望讓她腦部多恢復而一再延後。至2022年4月，肝臟醫生以予恩肝門靜脈硬化沒法換肝為由，將她從肝移植輪候名單剔除，兩個月後予恩因肝臟衰竭而離世。
予恩父母稱，希望能找到醫療專家為予恩事件撰寫報告，作客觀公正的評估，並希望能找到那位發現予恩心臟停頓的病房助理，提及該病房助理在事發後辭職，無法聯繫，希望有知情人可聯絡他們提供資訊（微信id: songyuan_404329305）。
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