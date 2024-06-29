李家超：香港正處經濟轉型期 勉勵港人發揮「善拼敢贏」精神 (14:21)

李家超表示，今年是香港回歸二十七周年，亦是中華人民共和國成立七十年，因此意義重大。他指過去一年完成了《基本法》23條立法及區議會選舉兩項重要的政治工作，且香港經濟發展穩步向好，政府將團結社會各界「全力拼經濟、謀發展、惠民生」。他又表示，七一期間將在「食、行、買、玩」方面，爲市民帶來慶祝和優惠活動。

李家超又指，香港現在正處於經濟轉型期，會面對不同的新挑戰，但香港人一向靈活多變，只要我們把握新機遇，在經濟轉型期創新求變，各人在自我崗位上自強不息，發揮善拼敢贏的精神，香港必然可以創造更輝煌的成績。

鄭雁雄致辭指，香港回歸以來，一國兩制取得舉世公認的成功，香港的「變與不變」外人可以「裝糊塗」，但香港人最清楚不過。他強調，香港的「一國兩制沒有變，高度自治沒有變，法治環境沒有變，營商環境沒有變，民主自由沒有變，生活習慣沒有變，國際特色沒有變」，並指香港應守住不變的根基，融入國家發展大局，「逢變則興」。

慶回歸嘉年華上午11時正式開始，共計超過20個攤位，包括地方非遺、特產及內地和澳門的知名品牌等。嘉年華開場即迎來數百名市民到訪，反應熱烈。市民陳先生表示，自己除慶祝回歸，也希望在嘉年華欣賞中國各地文化風貌。