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李慧琼冀逐步恢復大灣區城市「一簽多行」 延長內地商務客來港時限 (13:43)

十四屆全國人大常委會第十次會議昨日（28日）閉幕，全國人大常委李慧琼今（29日）就會議匯報。就中央昨日宣布提高內地旅客由港澳入境免稅額，李慧琼認為是顯示中央對香港各界的關心和支持，她希望，進一步爭取逐步恢復大灣區城市「一簽多行」，以及延長內地到港人士的商務簽證時限，由7至14天延長到2至3年。

對於中央提高內地旅客免稅額，李慧琼感謝中央政府對港的支持，稱會持續於各界溝通，並觀察實施後情况，再適時向中央反映。她又認為，簽證便利化的建議，配合開放自由城市及提高免稅額的措施，可帶旺經濟，特別是零售、餐飲、酒店及旅遊相關的行業。

至於明日（30日）開通的深中通道，她說通道是世界上綜合建設難度最高的跨海通道工程之一，相信通車後定能進一步推進大灣區間的融合及民心相通，期待讓大灣區之間城市的交流變得更緊密。

李慧琼表示，昨日閉幕的人大常委會議通過及審議了多項法律，其中審議《文物保護法》時提到，「國家發展文物保護事業，貫徹落實保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來的工作要求」。至於如何令文物「活起來」，她盼中央能放寬文物出境到港展覽的限制。她表示，由於香港目前被視為「境外機構」，在文物運送上較其他內地城市有更嚴格的限制，例如到港展出的文物有3年時限，一級文物佔全部展品的比例不可多於20%等，部分文物更不能出境到港，她希望部分一級文物可酌情批准到港，加強本港在中外文化交流的角色。

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