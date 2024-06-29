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特首李家超回顧上任兩年工作責任重大 (11:51)

行政長官李家超表示，上任至今兩年感受責任重大，但使命光榮，要無私地做好使命。李家超今日(29日)在個人社交網站發布工作回顧影片，提到建立了「以結果為目標」的實幹團隊，不斷創新求變，團結社會，共建香港。他認為本屆政府推出不少的政策已愈見成效，強調政府會做好導演和搭台角色，為本港創造機遇予不同業界，而業界的經營者和作業者也要演好自己的角色，不斷求變創新，令香港演出更精彩的成績。

李家超在帖文中提到，團隊理念就像一艘船，方向要正確、信念要一致、速度要不斷加快，遇浪破浪，讓這艘船向目標邁進。

李家超在影片中提到，這兩年香港走出疫情，全面通關；本屆政府完成《基本法》第23條立法憲制責任，完成了歷史使命；完善了地區治理，落實愛國者治港原則，又在18區成立關愛隊。政府積極發展經濟、改善民生；政府又直視劏房問題，成立「解決劏房問題」工作組，把公屋輪候時間6年封頂。隨着「簡約公屋」、公屋提前上樓計劃等順利推展，輪候公屋的時間在2026至27年度會降至4.5年

他又提到，本屆政府為樓市「撤辣」，令樓宇買賣登記大幅回升、樓市穩定發展。政府又大規模招商引才引資，在18區舉辦「日夜都繽紛」活動，今年有近200多項的盛事舉行。

李家超又感謝中央支持，增加10個個人遊城市，今年第一季訪港旅客按年增加1.5倍。而他和司局長積極出訪不同地方，全方位說好香港故事。

 

 

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