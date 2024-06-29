約兩歲女童疑被遺棄在旺角　警拘31歲母疑有毒癮 (17:35)

據了解，被捕母親疑染有毒癮，今凌晨自行到旺角警署了解女兒情況，在警誡下稱將女兒交予朋友照顧。

社署回應指，有關家庭並不是社會福利署的跟進個案。該名女童現正在醫院接受檢查。該署社工已接觸女童家人，並於稍後召開多專業個案會議，為女童制訂合適的福利計劃及作出跟進。

警方昨晚約7時接獲報案，指一名女童被發現在洗衣街兒童遊樂場內徘徊。該名女童年約兩歲，身高約80厘米，體重約10公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚，蓄長黑直髮，被發現時身穿米色背心、淺藍色短褲及粉紅色涼鞋。該名女童身上沒有身份證明文件。

案件交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進，今早有探員向附近花墟道店舖查看閉路電視片段。

警方呼籲，女童的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡，或致電36618711或36618646與旺角警區人員聯絡，或電郵至do-rr-mkdist@police.gov.hk。