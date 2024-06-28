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44歲男感染登革熱　與早前天水圍個案有流行病學關連 (22:22)

衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，正調查一宗本地感染的登革熱個案，涉及一名44歲男子，與另一宗早前公布居於天水圍天瑞（一）邨的本地感染個案有流行病學關連。

44歲男事主本月21日出現發燒，翌日前往天水圍醫院急症室求診，當時無須入院。其後，他於25日再因持續發燒、牙肉出血和皮疹到天水圍醫院急症室，同日入院治理，現時情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，今日證實對登革熱病毒呈陽性反應。初步調查顯示，病人居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓，與早前公布另一宗涉及一名女病人個案的住所（天水圍天瑞（一）邨瑞勝樓）相鄰。中心調查發現，他在潛伏期內曾短暫離開香港，其餘全部時間皆逗留在港，相信較大可能在本地感染。由於兩宗個案的住所十分相近，因此中心相信兩宗個案屬流行病學關連個案。中心已視察男病人的住所。他的5名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心亦會為他們提供抽血篩查檢測。

中心呼籲市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。同時，曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士，應盡快與中心聯絡。

另外，因應早前的個案，衞生防護中心已與食環署由6月18日起針對天水圍天瑞（一）邨及首宗個案女病人曾到訪過的地方一帶加強滅蚊和防蚊工作，有關工作會持續至夏季。綜合病人的發病日期及登革熱的潛伏期（3至14天），中心不排除男病人於加強滅蚊工作前已被病媒叮咬而受感染。衞生防護中心十分關注出現流行病學關連個案，並會繼續與食環署和相關政府部門保持緊密合作，加強病媒調查、監測和控制工作，以防止可能出現的擴散。

因應首宗個案，中心已經聯絡天水圍天瑞（一）邨超過1800個住戶的逾4500名住客，跟進他們的健康情況。由於出現兩宗登革熱個案，中心已加強與相關居民的聯絡工作。中心今日再次聯絡天瑞（一）邨的住戶，並呼籲曾到天水圍天瑞（一）邨及出現登革熱病徵的人士致電中心熱線（2125 2374），安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線將於明日（29日）、星期日（30日）及7月1日上午9時至下午1時運作，並會由7月2日起繼續逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時運作。另外，中心亦連同食環署於明晚9時於天瑞社區中心舉行健康講座，同場亦會為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。此外，中心亦已聯絡當區區議員以協助向居民發放及推廣相關健康資訊。

相關字詞﹕登革熱

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