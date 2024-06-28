林定國要求新聞界緊守兩底線 強調本港法律一向非常重視新聞自由 (22:07)

林定國表示，行使新聞自由需緊守的第一條底線是香港法律，稱不論從事任何行業都必須同一套法律，除《國安法例》就洩露國家秘密相關罪行加入因凌駕公眾利益披露的答辯理由外，他不點名指《願榮光歸香港》的禁制令亦特別加入說明不影響新聞活動的條款，而如果傳媒因報道內容面對被控告誹謗的風險，本港的普通法民事法律為新聞界訂立了以公眾利益為基礎的有限度豁免答辯理由。

至於另一條底線是「新聞從業員專業操守守則」，並引述第一條「新聞從業員應以求真、公平、客觀、不偏不倚和全面的態度處理新聞材料，確保報道正確無誤，沒有斷章取義或曲解新聞材料的原意，不致誤導大眾。」，稱相信沒有人認為今天不再適用。

他補充，要求及期望新聞界緊守上述兩條底線，絕非意圖妨礙新聞自由，而是確保及促進傳媒公信力，又說很支持亦鼓勵新聞界暢所欲言，提出意見和批評。