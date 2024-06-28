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警搗新義安紮職儀式檢紅棍黃紙　拘9人包括3高層 (20:15)

警方東九龍總區根據線報，今午（28日）突擊搜查位於觀塘一棟商業大廈的一個公司單位，揭發9名本地男子預備參與黑幫紮職儀式，並檢取黃紙、6000元利是、紅棍、化寶盤等證物。9男介乎30至75歲，涉嫌「參加三合會社團的集會」罪被捕，目前被扣查。據悉9人同屬「新義安」。

東九龍總區刑事部署理警司（行政及支援）温景亨表示，警方於涉案單位發現9名男子，相信其中3人為黑幫高層，另外6名為同一派系成員，預備進行紮職儀式。警方於單位檢獲一批懷疑用於儀式的物品，包括一支紅色棍、8個襟花、一個使用過的化寶盤、兩張分別寫有6名被捕人中文全名的白紙及黃紙。另外，警方在其中一名被捕人身上檢取一張寫有三合會戒條和誓詞的白紙，亦在另一名被捕人身上檢取一封裝有6000元現金的利是。

警方經過初步調查，以「參加三合會社團的集會」罪拘捕在場9名男子，相信他們正預備舉行一個三合會紮職儀式。據調查，9名被捕人中，有2人無業、2人退休、1名報稱商人，其餘被捕人分別任職地盤工人、麻雀館職員和送貨工人；至於涉案單位由其中一名被捕人註冊的公司地址，相信有營運正當生意。温景亨強調警方會繼續打擊三合會活動，根據香港法例第151章第20條，任何人參加三合會社團集會，一經定罪，最高可處25萬元罰款及監禁7年。

相關字詞﹕三合會

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