警搗新義安紮職儀式檢紅棍黃紙　拘9人包括3高層 (20:15)

東九龍總區刑事部署理警司（行政及支援）温景亨表示，警方於涉案單位發現9名男子，相信其中3人為黑幫高層，另外6名為同一派系成員，預備進行紮職儀式。警方於單位檢獲一批懷疑用於儀式的物品，包括一支紅色棍、8個襟花、一個使用過的化寶盤、兩張分別寫有6名被捕人中文全名的白紙及黃紙。另外，警方在其中一名被捕人身上檢取一張寫有三合會戒條和誓詞的白紙，亦在另一名被捕人身上檢取一封裝有6000元現金的利是。

警方經過初步調查，以「參加三合會社團的集會」罪拘捕在場9名男子，相信他們正預備舉行一個三合會紮職儀式。據調查，9名被捕人中，有2人無業、2人退休、1名報稱商人，其餘被捕人分別任職地盤工人、麻雀館職員和送貨工人；至於涉案單位由其中一名被捕人註冊的公司地址，相信有營運正當生意。温景亨強調警方會繼續打擊三合會活動，根據香港法例第151章第20條，任何人參加三合會社團集會，一經定罪，最高可處25萬元罰款及監禁7年。