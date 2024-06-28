社工註冊局6民選議員辭職　前眾志副主席黎汶洛：下月將宣誓 (18:11)

曾任已解散政黨香港眾志副主席的黎汶洛向本報表示，不評論選任成員離職的原因，但感謝社工註冊局註冊主任及其受薪職員以專業的態度服務社會，不受任何人士的影響。他透露，將會參與7月5日早上於政府總部的莊嚴宣誓儀式，並強調早在2016年退出所有政治組織，專注本地社會服務發展，去年7月亦東區民政事務處民政諮詢中心辦理聲明文件及宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區。他其後補充，為配合國家發展，自願及主動地辦理聲明文件及宣誓效忠。

主席伍銳明則回覆稱，「註冊局網上的名單已經更新，沒有其他的補充了」，未有回應會否宣誓。

孫玉菡今日說，留意到有數位由選舉產生的成員選擇辭職，形容是他們自己的決定，又說新例下即使有成員辭職，亦不會影響註冊局的運作。

《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》下周三恢復二讀辯論。對於有辭任成員說，近日收到政府通知已安排下月5日宣誓，對草案未恢復二讀及三讀通過前便落實安排感不滿，故提早辭任。孫玉菡說，政府期望可讓新舊註冊局做到無縫銜接，若立法會在7月3日通過修例，當局會準備在7月5日刊憲，舊有的註冊局便停止運作，隨即會委任成員並進行宣誓儀式，故當局提前以回條通知成員，讓他們選擇是否出席，形容自己有少許費解。

他又強調，政府的目的只有一個，就是令註冊局的運作可重回正軌，處理好社工的註冊、紀律事宜和專業發展。