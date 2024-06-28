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海天堂控告前生意伙伴誹謗敗訴　指原審法官出錯提上訴被駁回 (16:15)

龜苓膏品牌海天堂於2013年被指出售發霉龜苓膏，數間傳媒報道其員工沖洗發霉龜苓膏。海天堂控告前生意伙伴蔡國強誹謗，索償約1.3億元，但被裁定敗訴。海天堂早前提出上訴，指原審法官犯錯，高院今日（28日）頒下判辭，認為上訴方的理據無一成立，駁回海天堂上訴，並命令海天堂須付訟費。

上訴人為海天堂有限公司，被告為蔡國強。蔡國強曾任海天堂工廠的總經理，他2013年退出海天堂和在內地開設「位元堂」的龜苓膏店舖，另起爐灶。同年海天堂售賣發霉龜苓膏事件被多間本地報紙報道。海天堂入稟指控蔡國強誹謗、惡意失實中傷及串謀損害品牌，高院於2021年裁定海天堂敗訴。

就海天堂提出上訴，高院上訴庭於判辭指，上訴方認為原審法官犯錯，包括錯誤信納海天堂前區域經理林麗冰的供辭，即公司准許員工將輕微發霉的龜苓膏沖洗乾淨後售賣，以及錯誤地拒納海天堂有規定員工須丟棄發霉龜苓膏。

惟上訴庭指，原審法官有權依賴該前女經理的供辭，因為內地海天堂與上訴方在香港的公司的運作大致相同，所售龜苓膏源於同一工廠；原審法官考慮廣泛的證據才拒納海天堂的說法，包括海天堂容許非冰藏貨車去運送龜苓膏，將成本置於食物安全之上，及海天堂員工被問如何處置發霉龜苓膏時，作供態度迴避及含糊不清等。上訴庭考慮所有因素後，認為上訴方理據無一成立，駁回其上訴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 海天堂

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