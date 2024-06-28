兼職女友涉伙4男非法禁錮及勒索　不認罪受審　事主共損131萬及5隻名表 (15:26)

被告張羽妍（19歲，學生）被控於2021年9月13至14日，將X非法及損害性地禁錮；及於同年9月14日勒索X交出港幣150萬元。同案兩名被告張煒賢及梁正賢早前承認控罪，分別被判囚40及36個月。

控方開案陳辭指，X自2020年起加入Telegram尋找兼職女友 ，而被告張煒賢則作為X的中介。2021年9月13日晚，張煒賢帶同被告張羽妍前往JW萬豪酒店與X約會，而當張羽妍與X洗澡時，被告梁正賢連同兩名不知名男子突然闖入浴室拍攝其裸體影片。

控方續指，張煒賢其後再出現，詢問X是否私下與他們公司的女生約會，並以裸體影片要脅X賠償50萬。X承認，心感害怕下交出手表作抵押，並答應到自動櫃員機提款。

開案陳辭續指，X在兩名不知名男子的陪同下回到家中，再取出四隻手表。張煒賢其後聲稱知道X的職業，又指示X撫摸張羽妍的胸部，拍成影片後共索款150萬元。翌日，X再被帶到三間銀行提取款項，X後在無人跟隨的情况下，向銀行櫃檯寫紙條表示自己正被勒索，請求報警協助。警員到場後拘捕張煒賢，並在同年10月21日拘捕張羽妍。