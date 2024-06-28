城規會討論新田科技城大綱圖　科技界多支持 陳細明：新田是目前最佳發展地點 (14:38)

城規會今日（28日）就新田科技城、牛潭尾，和米埔及錦綉花園的分區計劃大綱草圖聽取公眾申述。城規會主席、發展局常任秘書長何珮玲在申述會表示，為令討論比較有效和對焦，將按申述人的關注編排他們出席哪個時段的申述會，首日主要邀請了創科相關團體和村民等出席，下周二和三（7月2日和3日）安排由環團等出席，最後一日（7月4日）則有學會、專業團體和立法會議員等作申述。
城規會早前就有關計劃大綱圖，進行為期兩個月的公眾諮詢。城規會資料顯示，《新田科技城分區計劃大綱草圖》共收到1543份有效申述，其中1381份對草圖表示反對，101份表示支持，61份只是提出意見；《米埔及錦綉花園分區計劃大綱草圖》共收到1101份有效申述，表示反對的有1094份，表示支持和只是提出意見的分別有3份和4份。《牛潭尾分區計劃大綱草圖》則收到3份有效申述。
就收到的申述意見，規劃署表示，備悉表示支持的申述所提供意見，不支持其他申述意見，並認為不應順應這些申述而修訂大綱草圖，請城規會審議各項申述，並決定是否建議或局部順應申述而修訂大綱圖。
截至中午，共有18名申述人作申述，包括高才通協會會長、商湯科技顧問兼立法會議員尚海龍、數碼港管理有限公司董事局主席陳細明、科技園公司行政總裁黃克強、香港工業總會代表等。尚海龍表示，「不發展，難保育」，舉例曾經一度荒廢的客家村落荔枝窩也是經過發展而有些生機，他又認為新田科技城有助青年創造向上流動的機會。
陳細明認為，新田是目前最佳和最成熟發展科技城的地點，因處於北部都會區的心臟地帶，而北部都會區面積達三萬多公頃，當中包括元朗、天水圍、粉嶺上水等發展成熟的新市鎮，能促進整個區域的跨境交通、人流、物流、資金流、技術流等。陳深信項目將會對香港整體發展會有長遠的益處。