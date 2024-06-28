屠龍小隊案　警長作供否認曾修改被告手機資料 (14:10)

控方傳召警長陳智培作供，陳稱他自2014年隸屬網絡安全及科技罪案調查科，並曾修讀流動裝置法證課程，獲取手機法證的知識。2020年初，他被委派處理本案的法證工作，從證物警員手中接過一個防干預證物袋，裝有一部與被告賴振邦有關的iPhone手機。

陳表示，當時他檢驗手機，發現手機沒有設定密碼，其後他利用程式軟件Cellebrite去擷取手機內的資料，由於第一次擷取時未能擷取Telegram聊天記錄，故陳再次進行擷取資料。及後他協助調查警員檢視手機資料，並將與案有關的Telegram聊天記錄及手機照片燒錄成光碟，交予對方。

代表賴振邦的大律師余承熹於盤問時，問及陳的專業背景。陳指他自2014年起開始學習及使用Cellebrite作法證工作，但是他在處理本案的手機後才考取相關資格的證書。陳提及，Cellebrite擷取Telegram聊天記錄後會將相關資料匯入試算表內，由於部分欄目為空白，故他刪除該些欄目以方便檢閱。余質疑陳是否等同修改相關資料，陳稱「係有刪除，但冇修改數據，我會用整理嚟形容。」